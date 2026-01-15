Se conoció el video de la pelea en la que estuvo involucrado el ex Pincha Eros Mancuso

Como se conoció el primer día de este 2026, el ex Estudiantes Eros Mancuso -jugador del Fortaleza de Brasi l- fue protagonista de un violento episodio que es investigado por la justicia. Una cámara de seguridad capturó el momento de las agresiones.

Una cámara de seguridad capturó la pelea generalizada entre jugadores de Fortaleza y vecinos en un barrio privado en Eusébio, en la región metropolitana de Fortaleza. El incidente ocurrió la mañana del 1 de enero de 2026, tras una queja por ruidos fuertes.

Las imágenes muestran a nueve personas involucradas en la pelea (siete hombres y dos mujeres), entre ellos los futbolistas argentinos de Fortaleza, José María Herrera, Eros Mancuso y Tomás Pochettino.

Uno de los residentes involucrados en la pelea dijo que la agresión ocurrió después de quejarse por el volumen alto de la música proveniente de la residencia de Mancuso. Durante el altercado, afirmó haber sido mordido en la nariz por el exjugador del Pincha.

🚨 IMAGENS DIVULGADAS!



Vídeo mostra briga generalizada envolvendo jogadores do Fortaleza e vizinhos após reclamação de som alto.



No vídeo, aparecem nove pessoas envolvidas. Entre elas, estão os atletas argentinos do Fortaleza, José María Herrera, Eros Mancuso e Tomás Pochettino pic.twitter.com/GL8La7IwZe — 𝑹𝒐𝒅𝒓𝒊𝒈𝒐 𝑺𝒐𝒂𝒓𝒆𝒔 🦁🇫🇷 (@Rodrigooow_) January 14, 2026

“En la víspera de Año Nuevo, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fui sorprendido por los insultos que me profirió un hombre que estaba claramente fuera de control, tanto mental como físicamente“, comenzó Mancuso.

El exfutbolista de Boca agregó: “Su intención de sembrar el caos durante toda la noche era evidente. Los insultos se dirigían a mi honor y a mi trabajo, así como intentos de menospreciar a quienes me acompañaban”, explicó.

Y agregó: “Incluso después de que lo ignoraran, persistió. Con otro joven, llegó a mi casa, entró, derribó una de las puertas y amenazó a todos. Intentamos desalojarlo, pero recurrió a la agresión física con uno de mis huéspedes, y tuvimos que llamar a la policía para contener la situación”.

Por último, cerró el tema de manera contundente: “Estoy bien, al igual que mi familia y amigos, y hoy presentaré una denuncia ante la policía. Gracias por sus mensajes de preocupación, y no hablaré más sobre el caso”.

