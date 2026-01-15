Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Manifestantes de la UOCRA acampan en una obra de ABSA en Ensenada

Manifestantes de la UOCRA acampan en una obra de ABSA en Ensenada
15 de Enero de 2026 | 13:30

Integrantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) sostienen un acampe frente a las obras de la planta potabilizadora de ABSA en Ensenada. El reclamo central apunta a la apertura de puestos de trabajo para obreros locales desocupados, además de exigir el cumplimiento de la bolsa de empleo regional y una mejora sustancial en las condiciones de contratación.

La movilización es impulsada por la Agrupación Trabajadores Unidos que, tras una tregua temporal, decidió retomar las medidas de fuerza este miércoles, intensificando la presencia de manifestantes en las inmediaciones del predio en respuesta a la falta de soluciones.

El bloqueo en el ingreso del predio se desarrolla sin incidentes. Se trata de la continuación de una serie de reclamos previos en este mismo proyecto de infraestructura, donde los operarios han denunciado sistemáticamente retrasos en los pagos, situaciones de precarización y constantes irregularidades por parte de las empresas contratistas y subcontratistas a cargo de la obra.

Desde la seccional platense de la organización explicaron que el planteo tiene dos aristas: lograr la inserción de quienes hoy están sin empleo y proteger a quienes ya cumplen funciones en la planta. 

"Buscamos oportunidades para los desocupados y representación real para los compañeros que hoy están trabajando; ellos enfrentan problemas diarios de seguridad y estabilidad mientras la empresa decide ignorar los reclamos", comunicó el gremio.

