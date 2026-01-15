Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Policiales

Se hizo pasar por policía y atacó a un vecino de El Carmen

Se hizo pasar por policía y atacó a un vecino de El Carmen

Google Maps

15 de Enero de 2026 | 03:35
Edición impresa

Un vecino del barrio El Carmen de Berisso denunció haber sido víctima de un robo en su vivienda tras una madrugada marcada por el engaño y la violencia. De acuerdo a su relato, el hecho ocurrió en una casa ubicada en calle 124 entre 97 y 98, donde un delincuente logró ingresar simulando ser personal policial y terminó llevándose un celular y un televisor. Según consta en la denuncia, el hecho comenzó cuando el damnificado dormía y fue sorprendido al encenderse la luz de su casa. Al incorporarse, advirtió la presencia de un hombre que intentó cubrirse el rostro y le dio órdenes asegurando que se trataba de un supuesto “allanamiento”.

En ese contexto, el intruso llevó al dueño de casa a otra habitación y aprovechó para robar un celular. Minutos después, al notar que el sujeto no estaba armado y reconocerlo como un vecino del barrio, el denunciante se abalanzó sobre él y se produjo un forcejeo. El delincuente logró escapar llevándose el teléfono. Horas más tarde, el vecino fue alertado de que una persona había sido vista saliendo de su vivienda con un objeto envuelto en una frazada. Al regresar, constató que el intruso había vuelto a ingresar forzando una cadena y un candado, y esta vez sustrajo un televisor. Por estas horas se investiga el caso.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Una mujer y dos nenas murieron en un incendio

Loteos ilegales: la Comuna local prepara nueva denuncia judicial

Alerta: en el barrio de La Plata donde una mujer terminó hospitalizada, aparecieron más escorpiones

Tragedia en la Isla Paulino: un hombre de 47 años se arrojó a nadar y murió ahogado

Pelea indie: el platense Bochatón de Peligrosos Gorriones a las piñas con el cantante de Winona Riders

"Nos casamos": Lali Espósito, Pedro Rosemblat y un anuncio que sorprendió a todos

La confesión “hot” de Cami Homs a días de ser madre con José Sosa: "Dos de siete"
+ Leidas

El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo

Loteos ilegales: la Comuna local prepara nueva denuncia judicial

Una mujer y dos nenas murieron en un incendio

Extenso apagón en el norte platense

Invasión de autos chinos alerta a las terminales

Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta

Trump exige que EE UU controle Groenlandia

Más de 3.400 muertos por las protestas en Irán
Últimas noticias de Policiales

“Te vendieron”: horas de terror para una abogada platense

Los detenidos por el escándalo del Senado provincial piden ser oídos

La Frontera sin control, pese al nuevo accidente

Cuatro de cuatro: las muertes viales, todas en moto
Deportes
La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo
Ander Herrera sí, Kevin Zanón entre los suplentes
Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel
¿Por qué se dilata la llegada de Hinestroza al club de la Ribera?
River rechazó 12 palos verdes por Colidio
La Ciudad
El metro cuadrado a construir está en 1.994.703 pesos en la Ciudad
El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio
La Plata modo verano: diversas propuestas culturales y al aire libre
Un dilema de vacaciones: ¿quién cuida a los perros?
Descuartizaron un árbol gigante en calle 2 casi diagonal 79 y hay reclamos
Información General
IA en la escuela: oportunidades y riesgos para los estudiantes
Inteligencia artificial y docencia: beneficios y alertas para educadores
Cuadro del saqueo nazi: revelan su autoría y su alto valor
Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta
La yerba mate, una aliada contra la osteoporosis
Espectáculos
Ángel de Brito le respondió con dureza a María Fernanda Callejón: “Necesita levantar un programa"
“La hora corre”: Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera y recibieron una lluvia de críticas por los requisitos
Pelea indie: el platense Bochatón de Peligrosos Gorriones a las piñas con el cantante de Winona Riders
"Nos casamos": Lali Espósito, Pedro Rosemblat y un anuncio que sorprendió a todos
Sofía “La Reini” Gonet estalló de furia contra Telefe y Corta por Lozano: “Me sentí super humillada”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla