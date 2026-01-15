Se hizo pasar por policía y atacó a un vecino de El Carmen

Un vecino del barrio El Carmen de Berisso denunció haber sido víctima de un robo en su vivienda tras una madrugada marcada por el engaño y la violencia. De acuerdo a su relato, el hecho ocurrió en una casa ubicada en calle 124 entre 97 y 98, donde un delincuente logró ingresar simulando ser personal policial y terminó llevándose un celular y un televisor. Según consta en la denuncia, el hecho comenzó cuando el damnificado dormía y fue sorprendido al encenderse la luz de su casa. Al incorporarse, advirtió la presencia de un hombre que intentó cubrirse el rostro y le dio órdenes asegurando que se trataba de un supuesto “allanamiento”.

En ese contexto, el intruso llevó al dueño de casa a otra habitación y aprovechó para robar un celular. Minutos después, al notar que el sujeto no estaba armado y reconocerlo como un vecino del barrio, el denunciante se abalanzó sobre él y se produjo un forcejeo. El delincuente logró escapar llevándose el teléfono. Horas más tarde, el vecino fue alertado de que una persona había sido vista saliendo de su vivienda con un objeto envuelto en una frazada. Al regresar, constató que el intruso había vuelto a ingresar forzando una cadena y un candado, y esta vez sustrajo un televisor. Por estas horas se investiga el caso.