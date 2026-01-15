Minerales y posición estratégica: razones de la codicia por la isla ártica

AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
Groenlandia, el enorme territorio autónomo de Dinamarca cubierto de hielo en un 80%, se ha convertido en un foco de atención internacional por sus recursos naturales y su valor geoestratégico.
Esa combinación explica el renovado interés del presidente estadounidense Donald Trump, que en distintas ocasiones expresó su ambición de reforzar la influencia de Washington sobre la isla más grande del planeta.
Uno de los principales atractivos es su potencial minero, todavía poco explotado. Desde 2009, Groenlandia tiene poder de decisión sobre el uso de sus materias primas, una fuente clave para su desarrollo futuro. Aunque hoy solo funcionan dos minas, el subsuelo alberga importantes reservas de minerales estratégicos y tierras raras, esenciales para la industria tecnológica y la transición energética. Estados Unidos y la Unión Europea firmaron acuerdos de cooperación para asegurar el acceso a estos recursos, mientras varias compañías avanzan con proyectos de oro, zinc, plomo, plata y elementos críticos como germanio o galio. En términos económicos, el territorio sigue dependiendo de las transferencias de Dinamarca, que aportan cerca de una quinta parte de su PBI.
La cercanía geográfica con Estados Unidos es otro factor clave. Nuuk, la capital groenlandesa, está más cerca de Nueva York que de Copenhague. Durante la Segunda Guerra Mundial, Washington asumió el control de la isla y mantuvo desde entonces una presencia militar constante. La base de Pituffik, antes conocida como Thule, continúa siendo un componente esencial del sistema de defensa antimisiles estadounidense.
Además, su ubicación estratégica entre el Atlántico Norte y el Ártico, próxima a Estados Unidos, Canadá y Rusia, refuerza su importancia en un contexto de tensiones geopolíticas y deshielo de nuevas rutas marítimas. Trump sostiene que Dinamarca no protege adecuadamente la región frente a Rusia y China, una acusación que Copenhague rechaza, subrayando sus inversiones militares y su compromiso con la OTAN.
