Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

El Mundo |FOCO DE ATENCIÓN INTERNACIONAL

Minerales y posición estratégica: razones de la codicia por la isla ártica

Minerales y posición estratégica: razones de la codicia por la isla ártica

Archivo

15 de Enero de 2026 | 01:06
Edición impresa

Groenlandia, el enorme territorio autónomo de Dinamarca cubierto de hielo en un 80%, se ha convertido en un foco de atención internacional por sus recursos naturales y su valor geoestratégico.

Esa combinación explica el renovado interés del presidente estadounidense Donald Trump, que en distintas ocasiones expresó su ambición de reforzar la influencia de Washington sobre la isla más grande del planeta.

Uno de los principales atractivos es su potencial minero, todavía poco explotado. Desde 2009, Groenlandia tiene poder de decisión sobre el uso de sus materias primas, una fuente clave para su desarrollo futuro. Aunque hoy solo funcionan dos minas, el subsuelo alberga importantes reservas de minerales estratégicos y tierras raras, esenciales para la industria tecnológica y la transición energética. Estados Unidos y la Unión Europea firmaron acuerdos de cooperación para asegurar el acceso a estos recursos, mientras varias compañías avanzan con proyectos de oro, zinc, plomo, plata y elementos críticos como germanio o galio. En términos económicos, el territorio sigue dependiendo de las transferencias de Dinamarca, que aportan cerca de una quinta parte de su PBI.

La cercanía geográfica con Estados Unidos es otro factor clave. Nuuk, la capital groenlandesa, está más cerca de Nueva York que de Copenhague. Durante la Segunda Guerra Mundial, Washington asumió el control de la isla y mantuvo desde entonces una presencia militar constante. La base de Pituffik, antes conocida como Thule, continúa siendo un componente esencial del sistema de defensa antimisiles estadounidense.

Además, su ubicación estratégica entre el Atlántico Norte y el Ártico, próxima a Estados Unidos, Canadá y Rusia, refuerza su importancia en un contexto de tensiones geopolíticas y deshielo de nuevas rutas marítimas. Trump sostiene que Dinamarca no protege adecuadamente la región frente a Rusia y China, una acusación que Copenhague rechaza, subrayando sus inversiones militares y su compromiso con la OTAN.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Alerta: en el barrio de La Plata donde una mujer terminó hospitalizada, aparecieron más escorpiones

Tragedia en la Isla Paulino: un hombre de 47 años se arrojó a nadar y murió ahogado

Pelea indie: el platense Bochatón de Peligrosos Gorriones a las piñas con el cantante de Winona Riders

"Nos casamos": Lali Espósito, Pedro Rosemblat y un anuncio que sorprendió a todos

La confesión “hot” de Cami Homs a días de ser madre con José Sosa: "Dos de siete"
+ Leidas

El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo

Loteos ilegales: la Comuna local prepara nueva denuncia judicial

Una mujer y dos nenas murieron en un incendio

Extenso apagón en el norte platense

Invasión de autos chinos alerta a las terminales

Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta

Trump exige que EE UU controle Groenlandia

Más de 3.400 muertos por las protestas en Irán
Últimas noticias de El Mundo

EE UU frena visas: para inmigrantes de 75 países

Trump exige que EE UU controle Groenlandia

Francia, como La Plata: en 2025, más muertes que nacimientos

Más de 3.400 muertos por las protestas en Irán
Policiales
“Te vendieron”: horas de terror para una abogada platense
Los detenidos por el escándalo del Senado provincial piden ser oídos
La Frontera sin control, pese al nuevo accidente
Cuatro de cuatro: las muertes viales, todas en moto
Piden elevar a juicio la causa por grooming de un profesor de básquet
Deportes
La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo
Ander Herrera sí, Kevin Zanón entre los suplentes
Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel
¿Por qué se dilata la llegada de Hinestroza al club de la Ribera?
River rechazó 12 palos verdes por Colidio
Información General
IA en la escuela: oportunidades y riesgos para los estudiantes
Inteligencia artificial y docencia: beneficios y alertas para educadores
Cuadro del saqueo nazi: revelan su autoría y su alto valor
Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta
La yerba mate, una aliada contra la osteoporosis

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla