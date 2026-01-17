Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Deportes

Gimnasia le gana a Agropecuario en Abasto en el último amistoso de pretemporada

Se juegan dos partidos de 60 minutos. La jornada es a puertas abiertas

Gimnasia le gana a Agropecuario en Abasto en el último amistoso de pretemporada
17 de Enero de 2026 | 09:20

Escuchar esta nota

En su última prueba de pretemporada, el Lobo se medía esta mañana en el predio de Estancia Chica, en Abasto, ante Agropecuario de Carlos Casares, en un encuentro clave para el entrenador Fernando Zaniratto que busca darle forma a un once titular, pensando en el debut del Torneo Apertura, el próximo sábado ante Racing en el Bosque. 

La dinámica de la jornada futbolística será similar a la implementada ante Lanús, es decir, en dos partidos, con la idea de que todos los jugadores del plantel sumen rodaje de cara a las competencias oficiales. 

Este amistoso ante Agropecuario comenzó 9:30 y se disputaba en dos partidos de 60 minutos cada uno, divididos en dos tiempos de 30. 

Para el primer pleito el cuerpo técnico presentó un equipo titular con Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. 

A los 6 minutos de la primera parte, con gol de Marcelo Torres, el conjunto Mens Sana consiguió ponerse al frente en el marcador.

Se prevé que sumen minutos Agustín Auzmendi, la tercera incorporación tripera para el Clausura. El goleador de Godoy Cruz durante 2025 acordó su llagada hasta fin de año y peleará el puesto con el Chelo Torres, aunque no hay que descartar que jueguen juntos en la ofensiva tripera. 

El equipo de Carlos Casares presenta caras conocidas, desde su entrenador Adrián Adrover (fue coordinador de juveniles en 2007) pasando por el Cata Acosta -fue figura en el último torneo de la Primera Nacional- hasta Antonio Napolitano y Jorge Valdez Chamorro, exfutbolistas triperos que se acaban de incorporar al Sojero. 

El amistoso de esta mañana se desarrolla a puertas abiertas. Si bien los socios deben canjear su código QR a través del portal de Autogestión, no habría mayores impedimentos para la presencia de no socios en el encuentro. 

Dos bajas 

Se sabe que no está Ignacio Miramón, lesionado ante el Granate y casi segura baja para el debut ante la Academia. 

También está confirmada la lesión de Germán Conti que lo marginará de las primeras fechas del campeonato.  

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en el Bingo de La Plata: falleció una mujer jugando en el tragamonedas

La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire

El dólar perdió $35 durante la semana y cerró en $1.455: el precio más bajo en dos meses

"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó

Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
+ Leidas

Miramón se pierde el debut

Plazas llenas de ritmo La Ciudad, al son de la bachata

Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

Desde España aseguran interés por Amondarain

Horacio Rumbo

AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez

Se busca central y el extremo está en veremos

Libros para el verano: guía de lecturas según la edad y el bolsillo
Últimas noticias de Deportes

VIDEO.- El argentino Luciano Benavides se consagró campeón en el Dakar 2026: una definición para el infarto

Miramón se pierde el debut

Desde España aseguran interés por Amondarain

Ituzaingó: historia y radiografía del rival de Estudiantes
Espectáculos
Julio Iglesias: la caída de otro gigante
“Marty Supremo”: una película que se lleva todo por delante
El feroz cruce de Feinmann con Echarri y Dupláa
Matt Damon y Ben Affleck se burlaron de Lucho Castro
Por qué trataron de “transfóbico” a Maxi López
La Ciudad
Los números de este sábado de El Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000
Sol y temperatura para pileta este sábado en La Plata, aunque desmejora: ¿llueve esta noche?
Plazas llenas de ritmo La Ciudad, al son de la bachata
Sin luz ni agua, el calvario de los vecinos que parece no tener fin
Medicina, la facultad más elegida por los ingresantes
Política y Economía
VIDEO.- Milei asistió al Festival de Jesús María, cantó con el Chaqueño Palavecino y lo ovacionaron
Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie
AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez
Reforma laboral: la estrategia del Gobierno para aprobarla
Piden pagar U$S1 millón diario por la causa YPF
Policiales
Murió la joven que cayó del puente peatonal en Gonnet 
Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en Villa Argüello
Inseguridad al límite: cruzada vecinal platense contra los robos
Hallan muertos a una mujer y su hijo de 7 años
Mientras Bastián lucha por su vida, la Justicia imputó a su papá

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla