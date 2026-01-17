Gimnasia le gana a Agropecuario en Abasto en el último amistoso de pretemporada

Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Se juegan dos partidos de 60 minutos. La jornada es a puertas abiertas
Escuchar esta nota
En su última prueba de pretemporada, el Lobo se medía esta mañana en el predio de Estancia Chica, en Abasto, ante Agropecuario de Carlos Casares, en un encuentro clave para el entrenador Fernando Zaniratto que busca darle forma a un once titular, pensando en el debut del Torneo Apertura, el próximo sábado ante Racing en el Bosque.
La dinámica de la jornada futbolística será similar a la implementada ante Lanús, es decir, en dos partidos, con la idea de que todos los jugadores del plantel sumen rodaje de cara a las competencias oficiales.
Este amistoso ante Agropecuario comenzó 9:30 y se disputaba en dos partidos de 60 minutos cada uno, divididos en dos tiempos de 30.
Para el primer pleito el cuerpo técnico presentó un equipo titular con Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres.
A los 6 minutos de la primera parte, con gol de Marcelo Torres, el conjunto Mens Sana consiguió ponerse al frente en el marcador.
Se prevé que sumen minutos Agustín Auzmendi, la tercera incorporación tripera para el Clausura. El goleador de Godoy Cruz durante 2025 acordó su llagada hasta fin de año y peleará el puesto con el Chelo Torres, aunque no hay que descartar que jueguen juntos en la ofensiva tripera.
El equipo de Carlos Casares presenta caras conocidas, desde su entrenador Adrián Adrover (fue coordinador de juveniles en 2007) pasando por el Cata Acosta -fue figura en el último torneo de la Primera Nacional- hasta Antonio Napolitano y Jorge Valdez Chamorro, exfutbolistas triperos que se acaban de incorporar al Sojero.
El amistoso de esta mañana se desarrolla a puertas abiertas. Si bien los socios deben canjear su código QR a través del portal de Autogestión, no habría mayores impedimentos para la presencia de no socios en el encuentro.
Se sabe que no está Ignacio Miramón, lesionado ante el Granate y casi segura baja para el debut ante la Academia.
También está confirmada la lesión de Germán Conti que lo marginará de las primeras fechas del campeonato.
