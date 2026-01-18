Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Incendio en Los Hornos mantiene en vilo a los vecinos

Incendio en Los Hornos mantiene en vilo a los vecinos
18 de Enero de 2026 | 17:04

Ardió en llamas un descampado en 60 entre 157 y 158, de Los Hornos, y el barrio se mantuvo en vilo. Frente al calor que se vive en la región y los pastos secos, se temió que el fuego se expandiera y llegara a las casas. 

Según indicaron los vecinos y testigos, la primera llama se prendió “en la esquina de 158 y 70”. Poco después, casi de inmediato, “se propagó por los fuertes vientos”. 

“Gracias al rápido accionar de los bomberos de Los Hornos se pudo controlar”, agregaron los frentistas. Sin embargo, el fuego se extendió alrededor de dos cuadras. 

Hasta el momento no se registraron heridos o pérdidas materiales. Los bomberos se encuentran enfriando la zona y controlando que no se reaviven los focos.

 

