Incendio en Los Hornos mantiene en vilo a los vecinos

Ardió en llamas un descampado en 60 entre 157 y 158, de Los Hornos, y el barrio se mantuvo en vilo. Frente al calor que se vive en la región y los pastos secos, se temió que el fuego se expandiera y llegara a las casas.

Según indicaron los vecinos y testigos, la primera llama se prendió “en la esquina de 158 y 70”. Poco después, casi de inmediato, “se propagó por los fuertes vientos”.

“Gracias al rápido accionar de los bomberos de Los Hornos se pudo controlar”, agregaron los frentistas. Sin embargo, el fuego se extendió alrededor de dos cuadras.

Hasta el momento no se registraron heridos o pérdidas materiales. Los bomberos se encuentran enfriando la zona y controlando que no se reaviven los focos.