Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

El Mundo

Al menos 16 muertos por incendios forestales en el centro-sur de Chile

Al menos 16 muertos por incendios forestales en el centro-sur de Chile
18 de Enero de 2026 | 17:59

Escuchar esta nota

Al menos 16 personas perdieron la vida en los incendios forestales que azotan la zona centro-sur de Chile, informó este domingo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. “En consecuencia, además del fallecido el día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va del transcurso de esta mañana, específicamente estos en la región del Biobío”, indicó el funcionario en una rueda de prensa.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, por su parte, afirmó que “estas cifras podrían aumentar en el transcurso del día, porque solo es posible constatar la situación de daño, (…) en términos de vidas humanas, una vez que no existe peligro para que los equipos que se dedican a estas tareas”.

El presidente chileno, Gabriel Boric, declaró este domingo estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, en la zona centro-sur del país, por los incendios que han dejado unas 10.000 hectáreas consumidas. “Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, aseveró el mandatario.

Según el último informe de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el país registra 24 incendios forestales activos, el más grande en la comuna de Concepción, en la región del Biobío, con una superficie preliminar consumida de 2.136 hectáreas. En las regiones afectadas las autoridades han evacuado a unas 50.000 personas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

Por fin una buena noticia: nacieron dos gemelas y un trillizo sanos en La Plata

La Provincia busca tener 530 mil empleados públicos en 2026

Domingo ventoso y con alerta por la crecida del Río de la Plata 

Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana

El Lobo tiene equipo

José Anacleto

Cementerio: quejas por los ingresos “tapiados”

"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
Últimas noticias de El Mundo

Tragedia en España: un choque entre dos trenes de alta velocidad dejó al menos 7 muertos

"Habrá respuesta": Irán advirtió a la Argentina tras la decisión de declarar a la Fuerza Quds como grupo terrorista

Gesto de Trump a Milei: invitó al país a la Junta de la Paz por Gaza

La firma tan esperada: se selló el acuerdo Mercosur-UE
Policiales
Seis pescadores fueron rescatados en la Playa Municipal de Berisso tras la crecida del río
Feroz incendio a metros de la cárcel de Gorina: "Los vecinos hacemos guardias"
En un veloz operativo, frustraron la fuga de un ladrón tras el robo en una casa de La Plata
Atraparon en pleno Centro a un pirómano tras el incendio de cinco contenedores de basura
Incendio en Los Hornos mantiene en vilo a los vecinos
Información General
La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete
Magdalena se prepara para vivir el tradicional Carnaval: cultura, turismo y celebración para toda la familia
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Deportes
VIDEO. Franco Torres, tras la pretemporada de Gimnasia: "Estamos preparados para el arranque"
Estudiantes vs Ituzaingó por la Copa Argentina: ruta, horarios y el operativo de seguridad en Banfield
"Si quiere decirme algo...": el cruce de Lisandro Martínez con una ex estrella del United tras la victoria en el derbi
Partido suspendido: Racing vs Universidad de Chile no jugarán su amistoso por los incendios forestales
La agenda deportiva del domingo da inicio a un certamen nacional

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla