El Mundo

"Habrá respuesta": Irán advirtió a la Argentina tras la decisión de declarar a la Fuerza Quds como grupo terrorista

"Habrá respuesta": Irán advirtió a la Argentina tras la decisión de declarar a la Fuerza Quds como grupo terrorista
18 de Enero de 2026 | 18:31

El gobierno de la República Islámica de Irán manifestó su fuerte descontento ante el giro en la política exterior de la administración argentina, advirtiendo sobre posibles consecuencias en la relación bilateral. A través de un editorial publicado en un medio oficial vinculado a la Cancillería iraní, Teherán criticó la decisión de la Casa Rosada de declarar a grupos regionales como organizaciones terroristas y su alineamiento con los intereses de los Estados Unidos e Israel. En el texto, las autoridades iraníes señalaron que la Argentina recibirá una "respuesta adecuada" por lo que consideran una postura hostil y carente de fundamento legal internacional.

La tensión diplomática se profundizó tras las recientes presentaciones judiciales y decretos emitidos por el gobierno argentino que afectan los intereses de Irán en la región. En el artículo difundido por el medio Tehran Times, se cuestiona la autonomía de la política exterior nacional, afirmando que "la Argentina recibirá una respuesta adecuada por declarar organizaciones legítimas como grupos terroristas, siguiendo una agenda que no beneficia sus propios intereses nacionales". Esta declaración se produce en un marco de revisión de causas sensibles para la historia diplomática de ambos países, vinculadas a los atentados ocurridos en Buenos Aires durante la década de 1990.

Desde el gobierno iraní insistieron en que las medidas adoptadas por el presidente argentino ponen en riesgo la estabilidad de los vínculos que se han mantenido durante décadas, a pesar de las constantes crisis. El comunicado oficial fue tajante al referirse a la posición argentina, asegurando que "el país está siendo utilizado como una herramienta para intereses extranjeros y deberá afrontar las consecuencias de esta alineación extremista". Esta advertencia ha generado una respuesta inmediata en los círculos de seguridad y política exterior del país, donde se analiza el impacto real que estas palabras podrían tener sobre la seguridad nacional y las representaciones diplomáticas en el exterior.

Ante este escenario, la Cancillería argentina no ha modificado su rumbo y ratificó la vigencia de los decretos que califican a dichas organizaciones como terroristas. Si bien el conflicto se desarrolla en el plano internacional, el impacto se percibe en el país mediante el refuerzo preventivo de la seguridad en objetivos estratégicos y delegaciones sensibles. La situación continúa bajo un monitoreo estricto de los servicios de inteligencia y el Ministerio de Seguridad de la Nación, en un contexto donde el vínculo entre ambos países atraviesa uno de sus momentos de mayor fricción y distanciamiento de los últimos años.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

