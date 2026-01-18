Tragedia en España: un choque entre dos trenes de alta velocidad dejó al menos 7 muertos

Una jornada de luto sacude al sur de España tras registrarse uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años. En las cercanías de la ciudad de Córdoba, el descarrilamiento de dos formaciones de alta velocidad provocó una colisión masiva que, según el primer balance de la Guardia Civil, ha causado la muerte de al menos siete personas.

La cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas, ya que los servicios de emergencia intentan acceder a sectores de las formaciones donde todavía hay pasajeros atrapados.

Cronología del impacto en las vías

El siniestro se desencadenó cuando un tren de la operadora privada Iryo, que cubría el trayecto entre Málaga y Madrid, se salió de los rieles por causas que aún son materia de peritaje. Al descarrilar, la formación invadió la vía contigua justo en el momento en que circulaba un tren del tipo Alvia —diseñado para alternar entre vías rápidas y convencionales— que realizaba el recorrido Madrid-Huelva.

El impacto provocó que el Alvia también descarrilara, dejando vagones volcados y estructuras metálicas gravemente dañadas. Según reportó el portal Andalucía Información, entre los fallecidos se encuentran dos pasajeros que viajaban en la formación de Iryo y tres que se encontraban en el tren Alvia.

Operativo de rescate y corte total del servicio

El despliegue de emergencia en la zona es total. Unidades de bomberos, patrullas de la policía y una flota de ambulancias se desplazaron hasta el lugar del accidente para asistir en la evacuación y el traslado de los heridos a centros de salud cercanos. Desde la cuenta oficial de Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria, confirmaron que el accidente obligó a movilizar recursos de máxima prioridad para agilizar las tareas de salvamento.

Como consecuencia directa de la colisión y la presencia de escombros sobre las vías, el servicio de alta velocidad entre Madrid y toda la región de Andalucía ha sido suspendido por tiempo indeterminado.

Las autoridades ferroviarias pidieron a los viajeros buscar alternativas de transporte, mientras los peritos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios comienzan a recolectar pruebas para determinar si el descarrilamiento inicial se debió a un fallo técnico, un error humano o un problema en la infraestructura.