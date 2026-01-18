Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

El Mundo

Tragedia en España: un choque entre dos trenes de alta velocidad dejó al menos 7 muertos

Tragedia en España: un choque entre dos trenes de alta velocidad dejó al menos 7 muertos
18 de Enero de 2026 | 18:57

Escuchar esta nota

Una jornada de luto sacude al sur de España tras registrarse uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años. En las cercanías de la ciudad de Córdoba, el descarrilamiento de dos formaciones de alta velocidad provocó una colisión masiva que, según el primer balance de la Guardia Civil, ha causado la muerte de al menos siete personas. 

La cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas, ya que los servicios de emergencia intentan acceder a sectores de las formaciones donde todavía hay pasajeros atrapados.

Cronología del impacto en las vías

El siniestro se desencadenó cuando un tren de la operadora privada Iryo, que cubría el trayecto entre Málaga y Madrid, se salió de los rieles por causas que aún son materia de peritaje. Al descarrilar, la formación invadió la vía contigua justo en el momento en que circulaba un tren del tipo Alvia —diseñado para alternar entre vías rápidas y convencionales— que realizaba el recorrido Madrid-Huelva.

El impacto provocó que el Alvia también descarrilara, dejando vagones volcados y estructuras metálicas gravemente dañadas. Según reportó el portal Andalucía Información, entre los fallecidos se encuentran dos pasajeros que viajaban en la formación de Iryo y tres que se encontraban en el tren Alvia.

Operativo de rescate y corte total del servicio

El despliegue de emergencia en la zona es total. Unidades de bomberos, patrullas de la policía y una flota de ambulancias se desplazaron hasta el lugar del accidente para asistir en la evacuación y el traslado de los heridos a centros de salud cercanos. Desde la cuenta oficial de Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria, confirmaron que el accidente obligó a movilizar recursos de máxima prioridad para agilizar las tareas de salvamento.

Como consecuencia directa de la colisión y la presencia de escombros sobre las vías, el servicio de alta velocidad entre Madrid y toda la región de Andalucía ha sido suspendido por tiempo indeterminado. 

Las autoridades ferroviarias pidieron a los viajeros buscar alternativas de transporte, mientras los peritos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios comienzan a recolectar pruebas para determinar si el descarrilamiento inicial se debió a un fallo técnico, un error humano o un problema en la infraestructura.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

Por fin una buena noticia: nacieron dos gemelas y un trillizo sanos en La Plata

La Provincia busca tener 530 mil empleados públicos en 2026

Domingo ventoso y con alerta por la crecida del Río de la Plata 

Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana

El Lobo tiene equipo

José Anacleto

Cementerio: quejas por los ingresos “tapiados”

"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
Últimas noticias de El Mundo

"Habrá respuesta": Irán advirtió a la Argentina tras la decisión de declarar a la Fuerza Quds como grupo terrorista

Al menos 16 muertos por incendios forestales en el centro-sur de Chile

Gesto de Trump a Milei: invitó al país a la Junta de la Paz por Gaza

La firma tan esperada: se selló el acuerdo Mercosur-UE
Información General
La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete
Magdalena se prepara para vivir el tradicional Carnaval: cultura, turismo y celebración para toda la familia
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Deportes
VIDEO. Franco Torres, tras la pretemporada de Gimnasia: "Estamos preparados para el arranque"
Estudiantes vs Ituzaingó por la Copa Argentina: ruta, horarios y el operativo de seguridad en Banfield
"Si quiere decirme algo...": el cruce de Lisandro Martínez con una ex estrella del United tras la victoria en el derbi
Partido suspendido: Racing vs Universidad de Chile no jugarán su amistoso por los incendios forestales
La agenda deportiva del domingo da inicio a un certamen nacional
Policiales
Seis pescadores fueron rescatados en la Playa Municipal de Berisso tras la crecida del río
Feroz incendio a metros de la cárcel de Gorina: "Los vecinos hacemos guardias"
En un veloz operativo, frustraron la fuga de un ladrón tras el robo en una casa de La Plata
Atraparon en pleno Centro a un pirómano tras el incendio de cinco contenedores de basura
Incendio en Los Hornos mantiene en vilo a los vecinos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla