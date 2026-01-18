Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Explosión en una galaxia lejana causa vientos de 60.000 km/seg

18 de Enero de 2026 | 02:24
Un agujero negro oculto en una galaxia lejana acaba de protagonizar un espectáculo cósmico sin precedentes. En cuestión de horas, liberó una explosión de rayos X tan intensa que generó vientos capaces de expulsar materia al espacio a unos vertiginosos 60.000 kilómetros por segundo. Nunca antes se había visto algo así. El fenómeno fue captado casi en tiempo real por dos potentes observatorios espaciales: XMM-Newton, de la Agencia Espacial Europea, y XRISM, de la agencia japonesa JAXA. Ambos apuntaban a la galaxia espiral NGC 3783 cuando detectaron una llamarada brillante de rayos X que surgió del centro galáctico y se desvaneció rápidamente. Justo después, aparecieron esos vientos ultrarrápidos que sorprendieron a los astrónomos. Según el estudio publicado en Astronomy and Astrophysics, es la primera vez que se observa con tanta claridad cómo una breve ráfaga de rayos X puede desencadenar de forma inmediata vientos tan veloces. El responsable es un agujero negro con una masa equivalente a 30 millones de soles, situado en el corazón de la galaxia. Allí domina un Núcleo Galáctico Activo, una región extremadamente luminosa donde el agujero negro se alimenta de materia, emite chorros energéticos y altera su entorno. Este hallazgo no solo asombra por su potencia, sino que ayuda a comprender mejor cómo estos gigantes invisibles influyen en la evolución de las galaxias.

 

