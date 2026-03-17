"El sueño de mi hijo, destruido": el drama de la familia que el temporal dejó sin casa en La Plata

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Mientras la tormenta oscurecía La Plata, en 117 entre 74 y 75 el viento arrancaba de cuajo una vivienda en construcción. Maderas y chapas volaron y quedaron desparramadas en el terreno. "Puso sus pocos ahorros después de quedarse sin trabajo y el temporal se llevó todo", relata Analía, su madre.
Para muchos platenses, el temporal de este martes entre las 13 y las 14 fue un susto, un corte de luz o una rama caída. Pero para la familia de Analía Merlo, en el corazón de Villa Elvira, la tormenta fue una catástrofe irreversible. En cuestión de minutos, lo que era un proyecto de vida terminó convertido en un montón de escombros en el patio de un vecino.
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La escena en 117 entre 74 y 75 es desoladora. Una construcción de madera y chapa que se erguía sobre una losa, en un primer piso, fue literalmente arrancada de sus apoyos por las ráfagas de viento. La estructura voló y se desintegró al caer, dejando a la vista solo los desechos de lo que, hasta hace instantes, era un hogar.
Lo que hace más dolorosa esta pérdida es el contexto detrás de la construcción. Según relató Analía a este diario, su hijo había apostado todo a esa vivienda tras un año de mucha inestabilidad.
"El sueño de mi hijo está destruido. Después de que lo dejaran sin trabajo en Nación, puso sus pocos ahorros para poder tener una casita. El viento destruyó por completo todo", confesó Analía con angustia.
La vivienda representaba no solo un techo, sino la resiliencia de un joven trabajador que buscaba salir adelante tras un despido. Hoy, ese esfuerzo de meses quedó reducido a maderas astilladas y chapas retorcidas.
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