Reventaron la ventana de una casa en La Plata, robaron y cayeron en la fuga

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Un intento de robo fue frustrado en las últimas horas en la zona de 152 y 41, en La Plata, gracias al rápido accionar policial tras un llamado al 911. El hecho terminó con tres sospechosos aprehendidos, entre ellos un menor de edad.
De acuerdo a fuentes oficiales, todo se inició cuando un vecino, de 59 años, advirtió movimientos sospechosos en la vivienda lindera, cuyo propietario no se encontraba en ese momento. Según su testimonio, vio salir a tres hombres del interior de la casa llevando distintos objetos, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.
A partir de esa alerta, efectivos policiales se dirigieron rápidamente al lugar y, con los datos aportados sobre las características físicas, la vestimenta y la dirección de fuga, desplegaron un operativo en la zona.
Minutos después, los agentes lograron interceptar a los tres sospechosos en calle 40 entre 151 y 152. Se trataba de dos jóvenes de 19 y 17 años, y un hombre de 26, quienes llevaban consigo un monitor de CPU y un mini ventilador, elementos que habían sido sustraídos de la vivienda.
Ante esta situación, el personal procedió a su inmediata aprehensión y al secuestro de los objetos robados. Posteriormente, al inspeccionar el inmueble afectado, se constató que el ingreso había sido perpetrado tras violentar una de las ventanas.
La rápida intervención permitió recuperar los elementos y evitar que el hecho se consumara en su totalidad, destacaron voceros del caso.
La causa fue caratulada como “robo en grado de tentativa” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de La Plata. En tanto, se dispuso que los dos mayores sean trasladados a sede judicial en la primera audiencia, mientras que el menor será entregado a un adulto responsable conforme a la normativa vigente.
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