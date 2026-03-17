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El Mundo |INVERSORES ALIVIADOS

El petróleo cae y empuja al alza a Wall Street

El petróleo cae y empuja al alza a Wall Street
17 de Marzo de 2026 | 02:23
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La Bolsa de Nueva York inició la semana con ganancias impulsada por la caída de los precios del petróleo, que dio alivio a los inversores en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente y las tensiones en el estrecho de Ormuz, ruta por donde transita cerca del 20% del crudo mundial.

El índice Dow Jones Industrial Average subió un 0,83%. En tanto, el S&P 500 avanzó un 1,01%, mientras que el tecnológico Nasdaq Composite ganó un 1,22%.

El repunte bursátil estuvo impulsado por la fuerte baja del crudo. El petróleo estadounidense WTI cayó un 5,28% y cerró en 93,50 dólares por barril, mientras que el Brent retrocedió un 2,84% y terminó apenas por encima de los 100 dólares.

La caída de los precios se produjo después de que varios países anunciaran medidas para evitar una crisis energética, incluida la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas por parte de los miembros de la Agencia Internacional de la Energía. Entre las empresas destacadas, la tecnológica Nvidia subió un 1,63%, mientras que Meta Platforms avanzó un 2,33% en medio de rumores sobre posibles recortes de personal. Los inversores, no obstante, siguen atentos a la evolución del conflicto y a sus posibles efectos sobre la economía global.

 

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