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Policiales

Persecución y detención en Gonnet de un peligroso ladrón

Persecución y detención en Gonnet de un peligroso ladrón
17 de Marzo de 2026 | 22:04

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Un joven de 20 años fue detenido en las últimas horas en Gonnet, acusado de integrar una banda que había cometido un robo en una vivienda de la zona. El procedimiento fue el resultado de una investigación iniciada semanas atrás y que incluyó allanamientos, tareas de campo y un seguimiento encubierto.

El hecho original ocurrió el 7 de febrero en una casa ubicada en calle 15 bis entre 490 y 492, donde delincuentes sustrajeron distintos electrodomésticos. A partir de la denuncia, personal policial desplegó una serie de medidas que permitieron avanzar rápidamente en la causa.

Al día siguiente, el grupo operativo llevó adelante tres allanamientos con resultados positivos: lograron recuperar elementos robados y aprehender a dos de los presuntos autores. Sin embargo, un tercer implicado logró escapar y permaneció prófugo durante varias semanas.

Lejos de dar por cerrado el caso, los investigadores continuaron con tareas encubiertas y relevamientos en la zona para dar con el sospechoso restante. Finalmente, este martes lograron ubicarlo cuando circulaba en una motocicleta por inmediaciones de calle 15 y 489.

Según informaron fuentes del caso, al advertir la presencia policial, el joven intentó darse a la fuga, lo que derivó en una breve persecución. No obstante, el rápido accionar de los efectivos permitió interceptarlo y reducirlo a pocos metros, concretando así su detención.

Durante el procedimiento se secuestró una motocicleta Honda CB Twister 250 de color rojo en la que se desplazaba el acusado, la cual quedó a disposición de la Justicia.

La causa está caratulada como “robo agravado por su comisión en poblado y en banda” y es investigada por la UFI N° 17, que avaló lo actuado por el personal policial y dispuso el traslado del detenido para su indagatoria en sede judicial.

De esta manera, con la captura del tercer implicado, los investigadores lograron cerrar el círculo sobre la banda señalada como responsable del robo, en un procedimiento que destacó por el seguimiento sostenido y la eficacia del operativo policial.

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