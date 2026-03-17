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La OTAN se desmarca y no terciará en Ormuz

La OTAN se desmarca y no terciará en Ormuz

X (@anadoluagency)

17 de Marzo de 2026 | 02:24
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Las principales potencias occidentales rechazaron ayer la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de que la OTAN participe en una operación para reabrir el estrecho de Ormuz, paralizado por la guerra en Medio Oriente y clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

La idea de Washington de formar una coalición militar para garantizar la seguridad del tráfico marítimo no encontró respaldo entre los aliados de la Alianza Atlántica. Desde Berlín, el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, fue categórico al afirmar que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán “no tiene nada que ver con la OTAN”.

“La OTAN es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros y, en la situación actual, no existe el mandato para desplegar a la organización”, sostuvo. La postura alemana refleja el malestar de varios socios europeos ante la posibilidad de verse arrastrados a una guerra que consideran ajena a los compromisos formales del bloque.

El estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del planeta, se encuentra prácticamente paralizado tras las acciones de Irán en represalia por los ataques lanzados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. La interrupción del tránsito de petroleros por esta ruta, por donde pasa cerca de una quinta parte del crudo mundial, provocó una fuerte suba de los precios de la energía.

Ante ese escenario, Trump impulsó la creación de una fuerza internacional para proteger el tráfico de buques, mencionando incluso a potencias como China entre los posibles participantes. Sin embargo, varios países ya descartaron sumarse a una misión naval en la zona. Australia y Japón fueron los primeros en rechazar públicamente la propuesta.

El mandatario republicano criticó la tibia respuesta de sus aliados y recordó que Washington lleva décadas garantizando la seguridad marítima global. “Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse”, reprochó, al tiempo que instó a otras naciones a sumarse “rápidamente y con entusiasmo”.

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