Tako, el pulpo que aprendió a tocar el piano

18 de Enero de 2026 | 02:25
Durante seis meses, un pulpo llamado Takoyaki —o simplemente Tako— se convirtió en el alumno más inesperado de un músico sueco. Mattias Krantz, youtuber conocido por modificar y tocar instrumentos poco convencionales, decidió llevar su curiosidad un paso más allá: enseñarle a un cefalópodo a tocar el piano. El experimento, tan insólito como fascinante, quedó registrado en un video que rápidamente llamó la atención en redes. Aunque en una escena Krantz aparece buscando un “pulpo musical” en un mercado coreano, la historia real comenzó en marzo del año pasado, cuando compró a Tako en una pescadería portuguesa. Ganarse su confianza fue el primer desafío. El segundo, aún mayor, fue diseñar un teclado especial con palancas para que el pulpo pudiera accionar las teclas con sus tentáculos.

Al principio, el progreso fue lento. Tako apenas tocaba una o dos notas y parecía más interesado en las burbujas que Krantz usaba para llamar su atención que en la música. El gran giro llegó en agosto, con una idea digna de laboratorio creativo: un “ascensor de cangrejos”. Cada nota que el pulpo tocaba hacía descender un pequeño tramo del tubo que contenía su premio favorito.Motivado por la recompensa, Tako empezó a encadenar notas. Krantz incluso lo acompañó con su guitarra y logró que el pulpo reprodujera, de manera muy libre, la progresión de “Baby Shark”. “Probablemente fue lo peor y lo más genial que hice en mi vida”, confesó el músico, exhausto y divertido a la vez. Hoy juegan juntos cada dos días, aunque los científicos piden cautela. Según la bióloga marina Jenny Hofmeister, Tako no disfruta del arte ni percibe el ritmo: solo sigue los pasos necesarios para atrapar al cangrejo. Aun así, la escena de un pulpo frente a un piano ya quedó grabada en la historia de lo insólito.

 

