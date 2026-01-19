Senegal campeón en una final que tuvo de todo

Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
En un partido para el infarto con un gol anulado, intento de “abandono” y un penal atajado, los Leones de la Teranga se consagraron
En una definición como pocas, Senegal se consagró campeón de la Copa África de Naciones, tras vencer 1-0 a Marruecos en el tiempo suplementario. Pero antes del final feliz, hubo un gol anulado, penal atajado y un intento de abandono.
Tras dos tiempos sin alegrías, lo mejor de la gran final llegó en el ocaso del encuentro. En ese sentido, el equipo que tiene como nave insignia a Sadio Mane, marcó a los 49 minutos del complemento el gol que indicaba la consagración. Pero el árbitro del encuentro anuló el tanto por una supuesta infracción sobre Achraf Hakimi que pocos vieron. Sin intervención del VAR, el resultado volvió como al del comienzo.
Para colmo, y para peor de Senegal, en el tiempo añadido ya cumplido, el colegiado sancionó penal para Marruecos, lo que desató el enojo inconmensurable por parte de Los Leones de la Teranga que se le fueron al humo a los encargados de impartir justicia.
Con las cosas dadas de esta manera, varios futbolistas de Senegal se retiraron del campo de juego y se dirigieron hacia el vestuario en un intento de abandono. Poco más de 9 minutos tuvieron que pasar para que los jugadores retracten.
Con el penal en juego para Marruecos, Brahim Díaz la picó ante Mendy, pero este último se puso la capa de héroe para alcanzar la prórroga.
Ya en el tiempo adicional, Papa Gueye marcó un golazo para darle la victoria a Senegal y una nueva estrella.
