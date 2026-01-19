España: 21 fallecidos en un choque de trenes

Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Un grave accidente ferroviario sacudió al sur de España y dejó al menos 21 personas muertas y cerca de un centenar de heridos, varios de ellos en estado crítico, tras el choque de dos trenes en la provincia de Córdoba. El siniestro ocurrió el domingo por la tarde, a la altura de la localidad de Adamuz, cuando un tren de la compañía Iryo que viajaba desde Málaga hacia Madrid descarriló e invadió la vía contraria, colisionando de frente con un convoy de Renfe que circulaba en sentido opuesto. Ambos trenes terminaron fuera de las vías.
La magnitud del impacto provocó escenas de enorme dramatismo. Según relataron los servicios de emergencia, varios vagones quedaron completamente retorcidos, lo que dificultó las tareas de rescate. “Hay amasijos de hierros, asientos y personas atrapadas; han sido trabajos muy duros”, explicó el jefe de bomberos de Córdoba, Francisco Carmona, quien confirmó que en algunos casos fue necesario retirar cuerpos sin vida para poder acceder a los sobrevivientes.
Testigos describieron el choque como “un terremoto”. Pasajeros rompieron ventanas con martillos de emergencia para poder salir, mientras otros auxiliaban a heridos entre restos de vidrios y metal. En el tren de Iryo viajaban más de 300 personas, y en el de Renfe, más de un centenar.
Decenas de ambulancias, bomberos y voluntarios trabajaron durante horas en el lugar, mientras hospitales de Andalucía y Madrid se preparaban para recibir heridos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y autoridades regionales expresaron su conmoción y aseguraron que todos los recursos del Estado están desplegados para atender a las víctimas.
La circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía quedó suspendida, y se habilitaron equipos de apoyo para familiares en la estación de Atocha, en una jornada marcada por el dolor y la incertidumbre.
