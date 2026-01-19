Dos días de descanso y a pensar en Barracas (C)

Después de su regreso al país, donde disputó en Montevideo dos partidos amistosos, los jugadores de River fueron licenciados hasta el martes, cuando reanuden las prácticas, ya con la mirada puesta enel comienzo del Torneo Apertura ante Barracas Central.

Si bien la pretemporada comenzó el 20 de diciembre en el Camp, desde el 2 de enero tuvo al equipo en constante movimiento. Primero fue el viaje a San Martín de los Andes, donde se llevó adelante la parte más exigente de la preparación, y luego la escala en la ciudad balnearia de Uruguay, escenario de los dos amistosos.

Tras semanas de convivencia y entrenamientos, el objetivo que perseguía Marcelo Gallardo para fortalecer al grupo de cara al inicio de la temporada, el equipo regresó a Buenos Aires y tendrá dos días de descanso (ayer y hoy) los futbolistas volverán a los entrenamientos el martes en el Camp para, ahora sí, encarar el tramo final de un verano intenso que empieza a despedirse.

River, ya compenetrado en lo que vendrá, volverá a tener acción este sábado 24 de enero cuando visite a Barracas Central, a partir de las 17, por el debut del Torneo Apertura 2026.

Así, luego de las victorias ante Millonarios y Peñarol (ambos amistosos de preparación), el conjunto de Núñez inicia la competencia oficial en una cancha complicada como lo es la del Guapo.

Además, una vez iniciado el torneo doméstico, River empezará con un fuerte trajín, ya que el miércoles 28 recibirá en el Más Monumental al Gimnasia de Fernando Zaniratto; mientras que el 1° de febrero viajará a Rosario para enfrentar a Central, en el Gigante de Arroyito. A su vez, más adelante, tendrá el debut absoluto en la Copa Argentina ante Ciudad Bolívar -el 17 de febrero- y el estreno en la Copa Sudamericana.