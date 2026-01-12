Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo

Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo
12 de Enero de 2026 | 15:42

Escuchar esta nota

Un médico residente del Hospital General José de San Martín de La Plata fue denunciado penalmente y suspendido preventivamente de sus funciones este lunes luego de que se difundieran publicaciones suyas en la red social X con contenido de extrema violencia y antisemitismo.

El caso tomó estado público tras un comentario del analista internacional Daniel Lerer, quien detectó y expuso los mensajes de Miqueas Martínez Secchi antes de que este borrara su cuenta. En el posteo más cuestionado, el médico escribió: “No hay que cortarles el prepucio. Hay que cortarles las yugulares y las carótidas de lado a lado”.

A raíz de ello, el abogado Jorge Monastersky realizó una denuncia penal que recayó en el Juzgado Federal N° 6 de Comodoro Py, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti.

En este contexto, ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que el profesional fue separado de sus funciones y en un proceso de investigación administrativa. “Por este mensaje coincidente con otros comportamientos previos, que ahora adquieren relevancia, el médico residente del Hospital San Martín de La Plata que realizó esas manifestaciones públicas se encuentra suspendido y en un proceso de investigación administrativa y judicial, a fin de realizar una evaluación bajo un comité ético, técnico y profesional que definirá si corresponde o no que pueda retomar su proceso de formación”, señaló el funcionario.

Según consta en el escrito presentado ante la Justicia Federal, las expresiones vertidas por Martínez Secchi constituyen una incitación directa y explícita al homicidio. Monastersky argumentó que estos dichos no pueden ampararse bajo la libertad de expresión.

En tanto, Kreplak destacó que la salud es uno de los bienes esenciales de la sociedad y es indispensable ser tajante en contra de todo hecho de discriminación y de racismo. “Cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina. Son valores fundamentales de la formación como profesional de la salud”, agregó en redes sociales.

