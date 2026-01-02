Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |El 31 de diciembre de 2025 desconectó sus señales internacionales para siempre 

MTV apagó su histórica señal después de 44 años con "Bye Bye Bye" de N’Sync

2 de Enero de 2026 | 08:11

Escuchar esta nota

Sin dudas, MTV fue el canal revolucionario en la industria musical. Con su aparición logró transformar la forma de consumir música en todo el mundo.

Así, nació el videoclip con estrellas que se destacaron como Madonna, Michael Jackson, Prince, Cyndi Lauper, Queen, Duran Duran, Pet Shop Boys y tantos otros.

Ahora, en el último día del 2025, la señal se despidió para siempre y en Argentina tuvo una perlita especial: la canción “Bye Bye Bye” de NSYNC.

Recordemos que, en 1981, la cadena de televisión musical MTV inauguró una nueva era para la cultura pop al abrir su programación con el videoclip de una canción de título elocuente: “Video Killed the Radio Star” ”El video mató a la estrella de radio”.

Este 31 de diciembre de 2025 y más de cuatro décadas después, la cadena ahora propiedad del gigante Paramount Skydance y enfrentada a la feroz competencia de plataformas como TikTok y YouTube, desconectó sus señales internacionales para siempre. Y así, llegó el adiós de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live.

Para muchos fanáticos y antiguos presentadores de MTV, que en la cúspide de la cadena eran seguidos por decenas de millones de personas, esto marca el fin de una era.

Es el fin de todo lo que generaba MTV como una cadena revolucionando la cultura musical... y ya no está, como expresó a la AFP Kirsty Fairclough, profesora de la Manchester Metropolitan University especializada en cultura popular.

El auge del streaming, TikTok y YouTube “transformó por completo nuestra forma de interactuar con la música y las imágenes”, finalizó la profesora sobre este fenómeno actual que cambió todo.

