La decisión que tomó Maxi López tras el nacimiento de Lando: anunció un fuerte cambio que llamó la atención

La decisión que tomó Maxi López tras el nacimiento de Lando: anunció un fuerte cambio que llamó la atención
2 de Enero de 2026 | 07:59

Escuchar esta nota

La llegada de Lando, el nuevo heredero de Maxi López, vino acompañada de una decisión personal que sorprendió a más de uno.

En medio de un fin de año cargado de emociones, el ex marido de Wanda Nara eligió poner el foco en la familia.

Así, lejos del ruido mediático y de la exposición constante, Maxi anunció que se tomará un descanso de las redes sociales para vivir de lleno esta etapa tan especial.

A través de sus historias de Instagram, López compartió un mensaje directo con sus seguidores. “¡Hola a todos! Por la llegada de Lando en los próximos días, voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos”, comenzó escribiendo, dejando en claro que su prioridad absoluta será acompañar este nuevo comienzo.

Por ese motivo, explicó que durante un tiempo bajará el perfil digital y delegará su presencia online: “Por eso voy a estar un poco alejado de las redes y las dejo en manos de mi equipo de redes”.

En el mismo mensaje, el ex jugador también aprovechó para enviar buenos deseos y anticipar lo que se viene. “Que pasen un lindo fin de año y que el 2026 les traiga muchas cosas buenas, ya nos vamos a estar viendo muy pronto, nos espera un año de muchos proyectos", cerró Maxi.  

