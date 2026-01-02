Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en Año Nuevo con Guido Sergi, un empresario de 38 años

VIDEO.- ¡Explotó el verano! La Terminal de La Plata, atestada de pasajeros por el éxodo turístico
Gianinna Maradona confirmó públicamente su nueva relación sentimental con Guido Sergi mediante una historia en Instagram en las primeras horas de 2026.
La publicación, que rápidamente generó revuelo, fue el anuncio formal de un vínculo que se venía comentando en las redes sociales.
En la imagen, donde se los ve abrazados, Gianinna eligió el tema “Lo más lindo” de Pity Fernández para musicalizar la story. Además, le dedicó una frase simple y sincera a su pareja: “Cambiaste mi año y asi mi vida… Hola mi amor”.
Allí, el nombre de usuario de Sergi se presentó en una tipografía muy pequeña, pudo distinguirse, disipando los rumores que circulaban sobre su vida amorosa.
Por su parte, Sergi republicó el posteo de Gianinna y solo escribió “la luna”, siguiendo la letra de la canción elegida. Ambos recibieron el año nuevo en Pinamar junto a un grupo de amigos.
Vale destacar que, antes de esta confirmación oficial, la relación había sido objeto de comentarios en las redes sociales durante meses, especialmente después de la ruptura de Gianinna con el exfutbolista Daniel Osvaldo.
Se sabe además que, el nuevo compañero sentimental de Gianinna, Guido Sergi, es un hombre de 38 años que mantiene un perfil bajo y está alejado de los flashes y el mundo del espectáculo. Sergi es empresario gráfico, dueño de una imprenta familiar. Es separado y padre de dos hijas. Su vida transcurre lejos de la exposición mediática, se destaca su pasión por los autos y su afinidad con el rubro automotor. En su pasado también se registra su desempeño en el fútbol juvenil y amateur, donde jugó como delantero en el equipo Defensores de Viedma.
