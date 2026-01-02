Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Estremecedoras palabras de Nico Vázquez tras un año de cambios: entre el dolor personal y la consagración profesional

Estremecedoras palabras de Nico Vázquez tras un año de cambios: entre el dolor personal y la consagración profesional
2 de Enero de 2026 | 08:31

Escuchar esta nota

El 2025 fue un año quiebre para Nico Vázquez, atravesado por cambios profundos tanto en lo personal como en lo profesional.

Recordemos que, por un lado, el actor confirmó su separación de Gimena Accardi después de 18 años juntos, una noticia que sacudió al mundo del espectáculo y confirmó su relación con Dai Fernández.

Por el otro, vivió uno de los momentos más altos de su carrera con el exitazo teatral de Rocky, la obra que protagoniza y que se convirtió en un fenómeno de público.

Así, entre el dolor íntimo y la consagración artística, Nico Vásquez transitó meses intensos que lo llevaron a replantearse prioridades y sentidos.

En ese contexto, el actor compartió en sus redes un mensaje profundo y reflexivo.

 “Este año fue de mucho aprendizaje y una vez más confirmé que el verdadero éxito está de la puerta de mi casa para adentro, en mi familia. Me siento muy amado por mi gente, por mis amigos y por el cariño enorme del público que acompaña, abraza y está. Gracias de corazón a cada uno de ustedes por los mensajes, por el respeto y por el amor. Todo eso llega y se siente”, escribió Nico, dejando ver un costado íntimo y agradecido, atravesado por el afecto recibido en un momento sensible de su vida.

Para finalizar, expresó: “Ojalá podamos elegir construir más y destruir menos. Vivir con más empatía, más amor y más paz. Pensar un poco más en el otro. Aprender a convivir, a vivir y dejar vivir. Todo lo que me desean a mí, el doble para ustedes. Gracias siempre”.

¿Qué hacemos el finde? La agenda de espectáculos

Cartelera de Mar del Plata

