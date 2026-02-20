Con Kicillof, es oficial la nueva conducción del peronismo bonaerense

El PJ bonaerense oficializó su nueva conducción que liderará Axel Kicillof. La nómina está distribuida en forma equitativa con el kirchnerismo respecto de los consejeros, pero tiene una leve preeminencia del Movimiento Derecho al Futuro en otros estamentos.

Verónica Magario será la vice primera y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, el vice segundo. Mariano Cascallares será secretario general. Magario y Cascallares responden al MDF y Otermín es aliado K.

Por la Primera los consejeros son Ariel Sujarchuk y Alberto Descalzo (MDF) y Karina Menéndez y Santiago Révora (kirchneristas). En la Segunda los consejeros son Iván Villagrán y Agustina Propato (kirchnerismo) y Mauro Poletti y Eugenia Ball Lima (MDF). En la Tercera van Fernando Espinoza y Cascallares (MDF) y los K Mayra Mendoza y Otermín. Por la Cuarta van María Gianini y Germán Lago (MDF) y los K Constanza Alonso y Avelino Zurro. Y por la Quinta Gustavo Barrera y Andrea Cáceres (MDF) y los kirchneristas Fernanda Raverta y Juan De Jesús.

Por la Sexta van Alejandro Dichiara y Federico Susbielles por el sector K y Alfredo Fisher y Ayelén Durán (MDF). En la Séptima van Laura Aloisi y Liliana Schwindt (MDF) y Guillermo Santellán y Romina Podetti (kirchneristas). Finalmente, por la Octava van Julio Alak y Andrés Larroque (MDF) y los K Ariel Archanco y Florencia Saintout.

Los cinco consejeros por la rama gremial son el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; la jefa de Gabinete de esa cartera, Cecilia Cecchini; la diputada provincial y secretaria adjunta del SECASFPI -el gremio de los trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)- Soledad Alonso; la secretaria general de UPCN bonaerense, Fabiola Mosquera; y Nahuel Osvaldo Chancel, Secretario General de Sindicato Único de Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH) seccional Ensenada.

Componen el Consejo de la Mujer la vicegobernadora Magario; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; la exsenadora bonaerense Cristina Fioramonti (las cuatro del MDF) y la intendenta kirchnerista de Moreno, Mariel Fernández.

La rama de la Juventud está integrada por los kicillofistas Constanza Schmukler (secretaria de juventud del PJ de Vicente López), Aylén María Katopodis (hija del ministro de Infraestructura bonaerense) y Gonzalo Nahuel Cornejo Díaz. Por La Cámpora aparecen el dirigente de Berzategui Rodrigo Sabino Rafart y Mailen Cervera Novo, de Lanús.