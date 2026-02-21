Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Caso epstein

Los millones en juego para silenciar el escándalo

Los millones en juego para silenciar el escándalo

Jeffrey Epstein

21 de Febrero de 2026 | 00:56
Edición impresa

La herencia de Jeffrey Epstein vuelve a estar en el centro del huracán judicial y mediático. Esta vez, por una cifra tan impactante como el caso mismo: hasta 35 millones de dólares para resolver demandas de mujeres que aseguran haber sido agredidas, abusadas o traficadas por el financista entre 1995 y 2019.

La propuesta fue presentada ante la justicia federal de Nueva York y contempla compensaciones para quienes denunciaron haber sido víctimas hasta el 10 de agosto de 2019, el día en que Epstein apareció muerto en una cárcel de Manhattan.

Pero el monto no es fijo. Si el grupo de demandantes alcanza al menos 40 personas, el fondo será de 35 millones. Si son menos, el número baja a 25 millones. Un detalle que, en el mundo de los tribunales… vale millones.

Los albaceas que administran la herencia —Darren Indyke, histórico abogado de Epstein, y Richard Kahn, su excontador— no están acusados de abuso sexual. Sin embargo, una demanda presentada en 2024 los señaló por presuntamente haber facilitado las actividades ilícitas del financista a través de sus servicios legales y financieros.

Ambos niegan cualquier conducta ilegal. Y el acuerdo, de ser validado por el tribunal federal de Manhattan, cerraría las acciones en su contra sin que deban admitir culpa ni enfrentar nuevos litigios vinculados al caso.

En otras palabras: pagar para cerrar el capítulo.

La red que incomoda al poder

El caso Epstein no es solo una historia de abusos: es también un terremoto en las altas esferas del poder global. Políticos influyentes, empresarios multimillonarios, académicos de élite y celebridades quedaron bajo la lupa por sus vínculos con el financista.

La reciente divulgación de millones de archivos, imágenes y videos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos volvió a encender la atención mediática y profundizó el impacto internacional del escándalo.

Durante años, Epstein cultivó relaciones en los círculos más exclusivos del planeta.

Cuando todo explotó, la pregunta fue inevitable: ¿cómo pudo sostenerse tanto tiempo una red de semejante magnitud?

Archivos, presión y estrategia

El intento de acuerdo llega en un momento clave. Con nueva documentación saliendo a la luz y el escrutinio público en aumento, el entorno legal del patrimonio parece haber optado por una estrategia clara: evitar juicios largos, declaraciones incómodas y más titulares incendiarios.

El bufete que representa a las demandantes no confirmó cuántas mujeres integrarían el grupo final. Tampoco el abogado de los albaceas quiso pronunciarse sobre el alcance del acuerdo.

Silencios estratégicos en un caso donde cada palabra pesa.

A casi siete años de su muerte, el apellido Epstein sigue siendo sinónimo de secretos, poder y controversia. Y aunque el dinero pueda cerrar expedientes judiciales, el impacto mediático y social del caso parece lejos de extinguirse.

Porque en esta historia, los millones no compran olvido. Solo intentan ponerle punto final a uno de los escándalos más explosivos de las últimas décadas.

 

