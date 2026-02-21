Carrefour frena la venta de su negocio en el país

La venta de Carrefour Argentina quedó, al menos por ahora, en suspenso. La decisión surgió luego de que la conducción global del grupo evaluara como insuficientes las propuestas presentadas para quedarse con el negocio local y resolviera priorizar la mejora operativa y un nuevo ciclo de crecimiento. El giro estratégico se conoció junto con el anuncio de un ambicioso plan de expansión en el mercado argentino.

El director general de la filial, David Collas, comunicó que la compañía avanzará este año con la apertura de dos nuevos supermercados Maxi y 40 tiendas Express, un movimiento que permitirá generar más de 400 puestos de trabajo. El plan también incluye un objetivo de crecimiento de seis puntos en volumen, el desarrollo de la Cuenta Digital, el fortalecimiento del Banco Carrefour y el relanzamiento de la aplicación móvil, con foco en una experiencia más simple y personalizada para los clientes.

El anuncio llegó pocas horas después de que el CEO global del grupo, Alexandre Bompard, confirmara ante inversores que la revisión estratégica sobre mercados no centrales había concluido y que las ofertas recibidas no reflejaban el potencial de creación de valor que la compañía observa en algunos países. En ese marco, la Argentina quedó incluida dentro de la categoría de mercados fuera del núcleo estratégico, junto con Bélgica y Polonia, donde la prioridad pasa por mejorar el desempeño operativo sin cerrar opciones a futuro.

La búsqueda de un comprador para la operación se había iniciado a mediados del año pasado, con un mandato de venta otorgado a Deutsche Bank. En el tramo final del proceso, los principales interesados fueron el grupo local GDN, vinculado a Francisco de Narváez, y la firma peruana Intercorp. Las valuaciones que circularon en el mercado rondaron los U$S650 millones.