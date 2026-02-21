Carrefour frena la venta de su negocio en el país

Estudiantes derrotó a Sarmiento 1 a 0 y cerró con un triunfo la histórica etapa de Domínguez
Los gremios ratificaron la medida y el 2 de marzo habrá un paro docente nacional
Arranca la gran celebración del Año Nuevo Chino en La Plata con una amplia propuesta de eventos y actividades
VIDEO. Hartazgo vecinal en el centro de La Plata tras un nuevo escruche de madrugada: "Zona liberada"
En marzo habrá un nuevo incremento en el transporte de La Plata y el boleto mínimo cruzará los 900 pesos
Boca empató 0 a 0 con Racing y se retiró silbado de La Bombonera
Este finde se sale en La Plata: la agenda con música, teatro, shows y más
El platense Tomás Etcheverry venció al portugués Faría y se metió en las semis del ATP 500 de Río de Janeiro
Empresas platenses en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa
Reforma laboral: cómo quedó el proyecto aprobado en Diputados
VIDEO. Suspenden la licencia de la mujer que manejaba a más de 180 km/h por Berisso
El dólar minorista perforó los $1.400 y registra su precio más bajo en cuatro meses
Reforma Laboral: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado y la ley se sancionaría el próximo viernes
Uno por uno, cómo votaron la reforma laboral los diputados: en contra, a favor, ausentes y abstenciones
El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina
Advierten sobre la necesidad de cubrir vacantes en la Suprema Corte bonaerense
Los aranceles de Trump son ilegales: qué dice el dictamen del Tribunal Supremo de EE UU
VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata
Cuándo empezó la novela brasilera entre Atlético Mineiro y Verón por Eduardo Domínguez
La Plata reunió a la principal ronda de negocios y comerciantes chinos del país
Cuatro heridos tras la explosión de un paquete bomba dirigido a un ex jefe en la Escuela de Gendarmería
VIDEO. Un policía que venía de "urgencia" a La Plata protagonizó choque en cadena entre siete autos en Quilmes
VIDEO. Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido
Año Nuevo Chino, más carnavales y todas las propuestas culturales en La Plata
Confirmaron el aumento de las jubilaciones de Anses y cómo quedan los haberes de marzo
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La venta de Carrefour Argentina quedó, al menos por ahora, en suspenso. La decisión surgió luego de que la conducción global del grupo evaluara como insuficientes las propuestas presentadas para quedarse con el negocio local y resolviera priorizar la mejora operativa y un nuevo ciclo de crecimiento. El giro estratégico se conoció junto con el anuncio de un ambicioso plan de expansión en el mercado argentino.
El director general de la filial, David Collas, comunicó que la compañía avanzará este año con la apertura de dos nuevos supermercados Maxi y 40 tiendas Express, un movimiento que permitirá generar más de 400 puestos de trabajo. El plan también incluye un objetivo de crecimiento de seis puntos en volumen, el desarrollo de la Cuenta Digital, el fortalecimiento del Banco Carrefour y el relanzamiento de la aplicación móvil, con foco en una experiencia más simple y personalizada para los clientes.
El anuncio llegó pocas horas después de que el CEO global del grupo, Alexandre Bompard, confirmara ante inversores que la revisión estratégica sobre mercados no centrales había concluido y que las ofertas recibidas no reflejaban el potencial de creación de valor que la compañía observa en algunos países. En ese marco, la Argentina quedó incluida dentro de la categoría de mercados fuera del núcleo estratégico, junto con Bélgica y Polonia, donde la prioridad pasa por mejorar el desempeño operativo sin cerrar opciones a futuro.
La búsqueda de un comprador para la operación se había iniciado a mediados del año pasado, con un mandato de venta otorgado a Deutsche Bank. En el tramo final del proceso, los principales interesados fueron el grupo local GDN, vinculado a Francisco de Narváez, y la firma peruana Intercorp. Las valuaciones que circularon en el mercado rondaron los U$S650 millones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí