Política y Economía |Internas del 15 de marzo

El PJ bajó varias listas pero tuvo que habilitar peleas en 11 distritos
21 de Febrero de 2026 | 01:08
El peronismo bonaerense desactivó varios escenarios de confrontación que se habían generado de cara a la interna del 15 de marzo en 32 municipios, pero tuvo que habilitar elecciones en 11 distritos.

En la Primera sección habrá competencia en Tres de Febrero donde se enfrentarán Alejandro  Collia (el ex ministro de Salud aliado a Axel Kicillof) y Juan Agustín Debandi, este último referente de La Cámpora. En Morón competirán Claudio David Román (auspiciado por el intendente Lucas Ghi) y Paula Natalia Majdanski, que tiene el empuje del ex intendente Martín Sabbatella. Y en San Miguel habrá tres listas. Una de ellas es liderada por Juan Jose Castro y otra por  Santiago Fidanza (ambos del kicillofismo). La tercera nómina es la de Héctor “Gallego” Fernández, que reporta a Máximo Kirchner. El dato fuerte de esta sección es que le bajaron la lista al intendente de Tigre, Julio Zamora.

En la Segunda sección, las internas alcanzan a San Antonio de Areco, con Martín Lobos (del kicillofismo) frente al camporista Ramiro Fernando Ramallo. En Zárate competirán Ana María Almirón y Leandro Matilla (del sector de Kicillof).
En la Cuarta sección habrá contienda en Lincoln, con la disputa entre el ex intendente Jorge Fernández y Nicolás Miguel Rosas. 

En la Quinta sección habrá pelea en  Balcarce donde competirán Jorge Eduardo Guzmán y Sergio Aranaga (del MDF); en Mar del Plata se enfrentarán Daniel Esteban Di Bartolo (kirchnerista) y Adriana Donzelli (kicillofismo); mientras que en Lobería disputarán José Orbaiceta y Natalia Lorena Beraza (La Cámpora).

En la Sexta sección, la interna se dará en Coronel Suárez donde competirán María Alesandra Santarossa y Damián Alberto Meier. En Tornquist irán a las urnas Alberto Jose Musso y Juan Carlos Gisler (impulsado por el intendente Trankels).

La junta electoral del PJ dejó pendientes resoluciones sobre  San Andrés de Giles, San Nicolás Magdalena, Junín y La Costa donde el intendente Juan de Jesús es desafiado por el dirigente de los municipales Miguel Rajoy.

