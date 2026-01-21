La reacción de Carrió: “Pacto del Gobierno con Massa”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, fue una de las primeras en reaccionar a la decisión del camarista federal de San Martín, Alberto Lugones, de trasladar la investigación sobre la mansión de Pilar -atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino- a la justicia de Campana.

“Tal como dije, pacto del Gobierno con [Sergio] Massa. La corrupción queda en manos de las mafias”, advirtió Carrió en redes sociales. De esa manera, repudió el fallo que hizo lugar a un pedido de los supuestos testaferros de la propiedad para que el caso tramite en el juzgado de Campana, que vincula con el líder del Frente Renovador.

En la misma sintonía se expresó el legislador porteño Facundo del Gaiso, de la Coalición Cívica y uno de los denunciantes en la causa que salpica a la cúpula de la AFA.

“Vamos a seguir presentando pruebas, que son obscenas y contundentes. No van a poder tapar el sol con la mano. La impunidad no puede ganar”, avisó Del Gaiso

Luego, el legislador apuntó contra el cambio de jurisdicción de la AFA de su sede en la ciudad de Buenos Aires a la Provincia, algo que la Inspección General de Justicia no aprobó.

Para el dirigente de la Coalición Cívica, el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino, estaban esperando con ansias el traslado del expediente a Campana.

“Estaban desesperados para que la causa se vaya a dormir a un juzgado massista de Campana. La casta festeja que (el juez Marcelo) Aguisky deje de investigar. Por eso había un atronador silencio de casi toda la política”, disparó Del Gaiso, y, en un tono similar al de Carrió, remató: “Ahora veremos cómo se envalentonan los mafiosos que estaban callados. Vamos a seguir presentando pruebas y diciendo lo que todos en política saben y, sin embargo, callan”.