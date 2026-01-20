Motos en alza, riesgo en suba: más ventas, más muertes en el tránsito

Cien mil autos menos hacia la Costa: el dato que refleja la caída del turismo en la primera quincena de enero
El fuerte crecimiento del parque de motocicletas contrasta con cifras alarmantes de siniestralidad vial. Especialistas en tránsito advierten que las motos concentran hoy el mayor riesgo en calles y avenidas
La Argentina cerró 2025 con un dato contundente: la venta de motocicletas superó las 650 mil unidades y registró una suba interanual del 33,8%, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA). El crecimiento, impulsado por ventas en alza durante todo el año, consolidó a la moto como uno de los vehículos más elegidos, pero también encendió una señal de alarma en materia de seguridad vial.
Durante diciembre pasado se patentaron 60.078 motovehículos, un 20% más que en el mismo mes de 2024. Así, el año terminó con 650.325 unidades registradas, muy por encima de las 486.061 del período anterior. El fenómeno no sólo se reflejó en el volumen, sino las preferencias: dos modelos de baja cilindrada (la Honda Wave 110 y y la Gilera Smash) terminaron concentrando la mayor parte de las unidades patentadas.
Pero el incremento del parque motovehicular tiene su correlato en otro indicador que no es para festejar: la siniestralidad vial. En la mayoría de las grandes ciudades del país, las motos se han convertido en el vehículo más vulnerable y peligroso por su alta mortalidad.
“El riesgo vial es alto: las motos son actualmente el vehículo con mayor participación en siniestros, tanto con y sin víctimas fatales”, señalaron desde la ONG Corazones Azules.
Las estadísticas refuerzan esa mirada. En 2025, las muertes en el tránsito tuvieron a las motocicletas como principales protagonistas en nuestra ciudad. Y el inicio de 2026 profundizó esa tendencia de manera dramática. En apenas 18 días, ya se registraron cinco muertes viales en la Región, y las cinco víctimas circulaban en moto.
El caso más reciente ocurrió este domingo en Melchor Romero, donde una motociclista de 47 años murió tras un accidente en la avenida 520, entre 165 y 166. Según el parte oficial, la víctima no llevaba casco al momento del impacto. El episodio volvió a poner en primer plano una problemática que se repite: el uso indebido —o directamente la ausencia— de elementos básicos de protección.
La Plata, Berisso y Ensenada cerraron el año pasado con 80 fallecidos en siniestros viales, el número más alto de los últimos tres años. Y más del 60% de esas muertes involucró a motociclistas o acompañantes. Para Corazones Azules, el fenómeno se nutre de diversas situaciones que pueden observarse a diario en las calles de la ciudad.
En él “confluyen diversos factores: imprudencia al conducir, aumento del parque motovehicular sin condiciones mecánicas adecuadas, falta de controles efectivos y faltas graves como no usar casco, circular con luces apagadas o a alta velocidad”, enumeran desde la ONG.
Mientras el mercado celebra ventas históricas, las cifras de mortalidad pintan su reverso
Un relevamiento realizado por la organización el año pasado en distintos puntos de La Plata reveló que casi siete de cada diez motociclistas circulan sin casco o lo utilizan de manera incorrecta. También se detectaron cruces con semáforos en rojo y circulación nocturna sin luces reglamentarias, conductas que elevan el riesgo en un contexto de mayor circulación.
El mapa de los siniestros muestra una fuerte concentración en avenidas y accesos clave, donde conviven altos volúmenes de tránsito y velocidades elevadas. Allí, la mayor presencia de motos, impulsada por las ventas récord, multiplica la exposición al peligro.
Mientras el mercado celebra cifras históricas, las estadísticas de mortalidad pintan el reverso de ese crecimiento. La expansión del parque de motos, sin controles ni prevención acordes, deja al descubierto una deuda pendiente. Cada nueva muerte vuelve a subrayar la urgencia de políticas sostenidas que frenen una tendencia que, lejos de desacelerarse, parece ir en aumento.
