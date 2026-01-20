Nuevas evacuaciones en Comodoro Rivadavia por la emergencia geológica

Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Comodoro Rivadavia atraviesa horas críticas luego del deslizamiento de tierra ocurrido en el cerro Hermitte, que obligó a evacuar a más de 90 familias y dejó cerca de 200 viviendas con daños estructurales. Ante la persistencia del riesgo, las autoridades declararon ayer la emergencia geológica y resolvieron evacuar de manera preventiva el barrio Médanos, una zona considerada altamente vulnerable por la inestabilidad del terreno.
Los primeros barrios afectados por el colapso fueron Sismográfica y El Marquesado, donde el movimiento del suelo se produjo cerca de la medianoche del domingo, acompañado por un corte repentino del suministro eléctrico que dejó a los vecinos a oscuras mientras una ladera del cerro continuaba cediendo.
En ellos las consecuencias fueron severas: grietas profundas en paredes y pisos, derrumbes parciales y hundimiento de cimientos. En varios casos, las casas quedaron directamente inhabitables.
La decisión de ampliar las evacuaciones se tomó luego de detectarse “movimientos activos del suelo, fisuras visibles y un riesgo creciente de deslizamientos”, según expresaron las autoridades locales. Por ese motivo, se ordenó el desalojo del barrio Médanos y el cierre del perímetro, mientras equipos técnicos monitorean de forma permanente el comportamiento del terreno.
Las familias evacuadas están siendo asistidas en centros de atención transitorios, como el Hotel Deportivo, reabierto para alojamiento temporal. En paralelo, el Ejército Argentino se desplegó en la zona para brindar asistencia humanitaria en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias, el municipio y otros organismos.
En este contexto, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que declara el Estado de Emergencia Geológica y Urbanística por un plazo inicial de 90 días, durante el cual el Ejecutivo municipal “deberá implementar todas las acciones necesarias para mitigar los riesgos”.
