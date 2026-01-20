El oro y la plata, otra vez con valores récords

Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
El oro y la plata alcanzaron ayer precios históricos impulsados por el aumento de la tensión geopolítica y comercial tras las nuevas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En un contexto de fuerte incertidumbre, los inversores se volcaron hacia los activos considerados de refugio, lo que llevó al oro a cotizar en torno a los 4.690 dólares la onza y a la plata a superar los 94 dólares, máximos nunca antes registrados.
La reacción de los mercados estuvo directamente ligada al anuncio de Trump de imponer aranceles a varios países europeos que se oponen a que Estados Unidos tome el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.
El mandatario justificó su postura en razones de seguridad nacional, en medio de la creciente presencia de Rusia y China en el Ártico. Tras fracasar las negociaciones con las autoridades de Groenlandia y Copenhague, Washington confirmó su intención de aplicar gravámenes del 10% a partir del 1 de febrero a importaciones provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, que podrían subir al 25% desde junio.
El impacto fue inmediato: mientras el oro y la plata se disparaban, el dólar se debilitaba y los futuros bursátiles de Europa y Estados Unidos registraban fuertes caídas. Las principales bolsas asiáticas también abrieron en rojo, con descensos en Tokio, Hong Kong, Shanghái y Sydney, reflejando el nerviosismo global.
En Europa, las advertencias de Washington activaron una rápida respuesta política. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció una cumbre extraordinaria de líderes del bloque, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, reafirmó el compromiso de defender la soberanía de Groenlandia y de Dinamarca.
Paralelamente, varios países pidieron evaluar posibles represalias comerciales, incluida la activación del llamado instrumento anticoacción, una poderosa herramienta que permitiría restringir importaciones, inversiones y el acceso a mercados públicos.
Analistas advierten que el factor decisivo será si las amenazas se traducen en medidas concretas. Mientras tanto, la escalada retórica y el riesgo de una nueva guerra comercial continúan alimentando la demanda de metales preciosos como refugio frente a la volatilidad.
