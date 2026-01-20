Prelados piden a Trump una “brújula moral”

Tres influyentes cardenales católicos de Estados Unidos reclamaron a la administración de Donald Trump que recupere una “brújula moral” en su política exterior y advirtieron que el uso de la fuerza militar, las amenazas territoriales y los recortes a la ayuda internacional pueden generar más sufrimiento que paz.

Blase Cupich, Robert McElroy y Joseph Tobin señalaron que acciones como una eventual intervención en Venezuela, la intención de adquirir Groenlandia y la reducción de la asistencia exterior ponen en duda el compromiso de Washington con la dignidad humana y el bien común.

En una declaración conjunta, alertaron que el debate actual está dominado por la polarización y los intereses estrechos, y recordaron que la acción militar debe ser siempre el último recurso.

Los cardenales se inspiraron en un reciente discurso del papa León XIV, primer pontífice nacido en Estados Unidos, quien criticó el uso de la fuerza para imponer poder y advirtió sobre el debilitamiento del orden internacional.

Los prelados también cuestionaron los recortes a la ayuda exterior, destacando el impacto humanitario de programas como USAID, y subrayaron que la prosperidad de un país no puede sostenerse sobre el trato inhumano a otros.