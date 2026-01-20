Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Tras el acuerdo salarial, cómo sigue la paritaria con docentes y estatales
Habrá que esperar un día más para saber quiénes manejarán el futuro de los micros en La Plata
Guerra de intendentes y máquinas municipales en el Conurbano bonaerense
Se va este verano "primaveral" y el calor vuelve para quedarse varios días
La ANMAT prohibió la venta, distribución y publicidad de un acondicionador para el cabello
¿Cuál es la ciudad argentina elegida como la mejor para visitar?
A 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven los Rolling Stones?
Se define hoy el Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este martes 20 de enero
El pedido del residente del Hospital San Martín suspendido por dichos antisemitas para levantar la sanción
Crisis en la familia Beckham: David y Victoria acusados por su hijo de querer "arruinarle" su matrimonio
A un año de su vuelta, todo gira alrededor de Trump, pero ¿por cuánto tiempo?
La tajante respuesta del Pincha a un posible nuevo regreso de Marcos Rojo
El escalofriante caso del nene de Pensilvania que mató a su papá tras quitarle la consola de videojuegos
Tras el alivio, recrudecen los incendios en Chubut y despliegan nuevos operativos
Paso a paso: cómo gestionar el reintegro del 30% de las percepciones por las compras en el exterior
La muerte en la Región viaja en motocicleta y sigue batiendo récords
Reforma laboral y ley de Glaciares, en el llamado a extraordinarias
Santilli logró el apoyo del gobernador salteño pero con reclamo de obras
La inflación mayorista también cerró 2025 con el menor nivel en 8 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Brooklyn Peltz Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, acusó el lunes a sus padres de intentar "arruinar" su matrimonio y afirmó que descarta cualquier reconciliación con ellos.
En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el joven de 26 años detalló cómo, en su opinión, sus padres intentan sabotear su relación con su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham.
"Mis padres han intentado sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado", escribió a sus más de 16 millones de seguidores en Instagram.
"No me dejo controlar, me defiendo por primera vez en mi vida", continuó. "No quiero reconciliarme con mi familia", zanjó.
Brooklyn es el hijo mayor del excapitán de la selección inglesa de fútbol y de la diseñadora de moda y antigua estrella del pop del grupo Spice Girls.
LE PUEDE INTERESAR
Adiós a Valentino: el maestro de la elegancia
LE PUEDE INTERESAR
“Felicidades”: traicionada por Castro, Siciliani vuelve con Suar
Dedicado al modelaje, se casó en 2022 con Peltz, hija del empresario multimillonario Nelson Peltz y de la exmodelo Claudia Heffner Peltz.
Según contó, sus padres nunca han dejado de tratar a su esposa con desprecio.
"Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, cuando ella estaba muy ilusionada con la idea de lucir su creación, lo que la obligó a buscar un vestido nuevo con urgencia", afirmó.
También dijo que David y Victoria Beckham le habían "faltado al respeto" a su esposa y que no fue invitada a la fiesta de 50 años del exfutbolista en mayo.
"Mi familia da más importancia a la promoción pública y a los patrocinios que a cualquier otra cosa. La marca Beckham está por encima de todo", denunció.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí