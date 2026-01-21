El reconocido hincha de Gimnasia y sobrino del Loco Fierro murió tras ser atacado por un enjambre de avispas

Trump dijo que "sólo Estados Unidos puede proteger Groenlandia" y pidió "negociaciones inmediatas"
Trump dijo que "sólo Estados Unidos puede proteger Groenlandia" y pidió "negociaciones inmediatas"
El Parlamento Europeo frenó el acuerdo firmado con el Mercosur y lo envió a la Justicia
Tensión en una iglesia de La Plata: un hombre intentó asesinar a un pastor con un cuchillo
El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia
El reconocido hincha de Gimnasia y sobrino del Loco Fierro murió tras ser atacado por avispas
Sabrina Rojas, lapidaria con Siciliani: "No tener principios es meterte con tipos casados”
Ruidos estruendosos sorprendieron esta mañana a vecinos de la Ciudad
Milei se reunió en Davos con ejecutivos de bancos y empresas antes de dar su discurso
Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos
Kioscos en La Plata; en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar
Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes
Alta confianza en Países Bajos: Faustino Oro venció a la campeona y figura del ajedrez europeo
La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo
Reclamo por un pozo "gigante" en el asfalto en 55 entre 9 y 10
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana
Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
“No quedó una casa sin robar”: Villa Elisa, cercado por el delito
VIDEO.- Bellingham "borracho" de alegría, el enojo de "Lautoro" y más perlitas de la Champions League
Súper Cartonazo: se renueva la expectativa con un pozo de $ 2.000.000
Proliferación de ratas y alerta en la Región por enfermedades derivadas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La comunidad de Berazategui y Ranelagh y los hinchas de Gimnasia están de luto por la muerte de José Amuchastegui (52), un conocido comerciante local e hincha de larga data del club, quien perdió la vida el pasado lunes luego de ser atacado por un enjambre de avispas mientras realizaba tareas de mantenimiento en un terreno entre Ingeniero Allan y El Pato.
El trágico episodio ocurrió cuando Amuchastegui se encontraba cortando el pasto en un predio ubicado a metros de la Ruta 2, en el partido de Berazategui. Según informaron fuentes policiales, el hombre fue sorprendido por un grupo de avispas que lo atacó de manera violenta. Tras el incidente, sufrió una descompensación y fue trasladado por su propio hijo al CAPS N° 11 (Centro de Atención Primaria de la Salud), donde los profesionales constataron su fallecimiento al ingresar sin signos vitales.
Su muerte fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y la causa quedó a cargo de la UFI y el Juzgado N° 3 de Berazategui, que ordenaron la autopsia correspondiente.
Amuchastegui, propietario del tradicional comercio “Muebles Amuchástegui” en Ranelagh, era ampliamente conocido en la comunidad por su constante colaboración con comedores infantiles y diversas iniciativas solidarias.
Además de ser un apasionado hincha de Gimnasia, Amuchastegui tenía un fuerte vínculo con el club y había desempeñado funciones de importante rol social como también en Comisión Directiva. Era sobrino de Marcelo “El Loco Fierro”, una figura histórica muy recordada entre los simpatizantes Triperos y el fútbol argentino de los 80' y 90'.
LE PUEDE INTERESAR
Reclamo por un pozo "gigante" en el asfalto en 55 entre 9 y 10
El club expresó su pesar a través de las redes sociales oficiales, recordando a Amuchastegui como un colaborador incansable y un referente de las causas sociales y deportivas de la institución. Su legado quedará en la memoria de quienes lo conocieron y en el sentimiento albiazul.
Ayer se hizo su funeral y hoy le dieron la despedida cerca de las sedes de Gimnasia -centro y Bosque- previo a descansar rumbo al cementerio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí