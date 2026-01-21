El reconocido hincha de Gimnasia y sobrino del Loco Fierro murió tras ser atacado por un enjambre de avispas

La comunidad de Berazategui y Ranelagh y los hinchas de Gimnasia están de luto por la muerte de José Amuchastegui (52), un conocido comerciante local e hincha de larga data del club, quien perdió la vida el pasado lunes luego de ser atacado por un enjambre de avispas mientras realizaba tareas de mantenimiento en un terreno entre Ingeniero Allan y El Pato.

El trágico episodio ocurrió cuando Amuchastegui se encontraba cortando el pasto en un predio ubicado a metros de la Ruta 2, en el partido de Berazategui. Según informaron fuentes policiales, el hombre fue sorprendido por un grupo de avispas que lo atacó de manera violenta. Tras el incidente, sufrió una descompensación y fue trasladado por su propio hijo al CAPS N° 11 (Centro de Atención Primaria de la Salud), donde los profesionales constataron su fallecimiento al ingresar sin signos vitales.

Su muerte fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y la causa quedó a cargo de la UFI y el Juzgado N° 3 de Berazategui, que ordenaron la autopsia correspondiente.

Amuchastegui, propietario del tradicional comercio “Muebles Amuchástegui” en Ranelagh, era ampliamente conocido en la comunidad por su constante colaboración con comedores infantiles y diversas iniciativas solidarias.

Además de ser un apasionado hincha de Gimnasia, Amuchastegui tenía un fuerte vínculo con el club y había desempeñado funciones de importante rol social como también en Comisión Directiva. Era sobrino de Marcelo “El Loco Fierro”, una figura histórica muy recordada entre los simpatizantes Triperos y el fútbol argentino de los 80' y 90'.

El club expresó su pesar a través de las redes sociales oficiales, recordando a Amuchastegui como un colaborador incansable y un referente de las causas sociales y deportivas de la institución. Su legado quedará en la memoria de quienes lo conocieron y en el sentimiento albiazul.

Ayer se hizo su funeral y hoy le dieron la despedida cerca de las sedes de Gimnasia -centro y Bosque- previo a descansar rumbo al cementerio.