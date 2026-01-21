Por la crisis, hoy cierra un histórico almacen de La Plata que estuvo abierto durante 70 años

Arturo Seguí vive este miércoles una jornada cargada de emoción y nostalgia. La Casa Carlitos, el tradicional almacén ubicado en la esquina de 146 y 414, cierra esta tarde sus puertas luego de más de 70 años de historia, marcado por la actual crisis económica y el cansancio acumulado de quienes sostuvieron el comercio durante tres generaciones. “Hoy es un día muy triste”, remarcaron los clientes.

El cierre no pasó inadvertido en el pueblo. Por el contrario, el anuncio va a generar una fuerte movilización vecinal y decenas de familias se reunirán esta tarde frente al local para agradecer a los emprendedores que estuvieron al frente del almacén durante décadas, convertido en mucho más que un simple negocio de barrio.

“Nos ayudaban para conseguir remedios, nos hacían fiados y cada uno con su libreta, y hasta nos ayudaban para organizar sepelios”, relató una vecina en diálogo con El Día, reflejando el rol social que Casa Carlitos cumplió a lo largo de los años en Arturo Seguí.

El comercio fue fundado por Filiberto Álvarez, conocido por todos como El Cholo, una figura entrañable para el pueblo. Con el tiempo, el legado fue continuado por sus hijos Rubén y Carlitos, y en los últimos años por los nietos del Cholo, quienes acompañaron el emprendimiento familiar hasta este último día.

“Les daba laburo a los del pueblo, estaba para todos”, recordó.

Finalmente, el fondo de comercio fue adquirido por comerciantes uruguayos, lo que marca el cierre definitivo de una etapa que atravesó generaciones, cambios económicos y transformaciones sociales, pero que siempre mantuvo el mismo espíritu solidario y cercano.