Gigante desembarco de autos chinos en el país

Una empresa automotriz china concretó el inédito arribo a un puerto de Argentina con uno de sus ocho buques propios. El BYD Changzhou amarró pasado el mediodía del lunes en la Terminal Zárate para descargar sus vehículos electrificados. Trajo al país un cargamento de 5.841 unidades de cuatro modelos (algunos 100% eléctricos e híbridos), que ya están a la venta.

Vale recordar que para este año, BYD fue autorizada por el Gobierno nacional a importar 3.700 unidades dentro del cupo que exime del 35% de carga impositiva a los modelos electrificados con un precio FOB menor a US$ 16.000.

Sin embargo, la marca -que comenzó a operar comercialmente en el último trimestre de 2025- aún tiene “a cuenta” las unidades pedidas oportunamente: se le habían asignado 7.800 unidades y luego -en un remanente- logró la aprobación de 1.596 unidades más. Totaliza así 13.096 unidades sin arancel aunque Bernardo Fernández Paz, Director Comercial de BYD Argentina, le confió al diario El Economista que “de ser necesario traeremos más unidades, de China primero y cuando se pueda, de Brasil”.

El BYD Changzhou fue construido conforme a los más altos estándares internacionales, tiene 199,9 m de eslora, 38 m de manga de y una capacidad de transportar hasta 7.000 vehículos. Está equipado con un sistema de propulsión de doble combustible impulsado por LNG.