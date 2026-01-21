Las particularidades de la agenda que llevará adelante el Presidente en Suiza

La actividad oficial del presidente Javier Milei en Davos comenzó anoche, con una reunión con el emprendedor y filántropo británico Maurice Ostro, titular del Consejo de Acción Empresarial y referente del diálogo interreligioso. Hoy, en tanto, se concentrará el tramo central de la visita presidencial: a las 10.05, Milei realizará un saludo protocolar al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y luego participará del Country Strategy Dialogue on Argentina, un espacio de intercambio con CEOs y directivos de empresas y holdings internacionales. Más tarde, a las 11.30, mantendrá un encuentro con CEOs de bancos globales, en la antesala de su intervención en el plenario del Foro Económico Mundial. El discurso del mandatario argentino está previsto para las 11.45, con una exposición de 30 minutos posterior a la presentación de Donald Trump, y estará centrado en la defensa del programa económico y el alineamiento geopolítico con Estados Unidos. Por la tarde, a las 15.30, Milei se reunirá con el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende. Mañana, a las 10.30, participará de la ceremonia de firma del Consejo de Paz impulsado por Trump y luego concederá entrevistas a la agencia Bloomberg y a la revista The Economist. El regreso al país está previsto para el viernes a las 6.00.