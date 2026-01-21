Milei en Davos: defenderá el ajuste y su alineamiento con EE UU

Milei se mostró en la nieve con un mameluco de YPF, acompañado por Karina Milei, Pablo Quirno, Luis Caputo y Sturzenegger / Presidencia

El presidente Javier Milei arribó a la ciudad suiza de Davos para participar del Foro Económico Mundial (WEF), una cumbre que este año adquirió especial relevancia por la creciente tensión entre Estados Unidos y los principales países europeos, a partir de la decisión del expresidente Donald Trump de impulsar la anexión de Groenlandia por razones de seguridad nacional.

El jefe de Estado llegó a Zúrich y fue trasladado en helicóptero hasta Davos, un procedimiento inusual que le permitió adelantar su arribo respecto del cronograma previsto. En la primera imagen difundida desde Suiza, Milei se mostró sobre la nieve, vestido con un mameluco de YPF, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

MENSAJE ECONÓMICO Y POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

La participación de Milei en Davos tiene como objetivo central ratificar su programa económico, defender el ajuste aplicado durante su primer año de gestión y consolidar su alineamiento geopolítico con Estados Unidos, en un escenario internacional marcado por disputas estratégicas y redefiniciones de liderazgo.

El Presidente aprovechará su exposición en el plenario del Foro Económico Mundial para presentar su visión sobre el tablero global, insistir en los resultados del plan de estabilización y subrayar la necesidad de profundizar la apertura económica. Según la agenda oficial, también incluirá críticas a la denominada agenda “woke” y a las políticas impulsadas por los movimientos de izquierda.

EL DISCURSO EN DAVOS Y LA AGENDA POLÍTICA

El momento central de la gira será el discurso que Milei brindará en el Foro Económico Mundial, donde contará con 30 minutos para exponer ante líderes políticos, empresarios y referentes financieros. Su presentación tendrá lugar luego de la exposición de Donald Trump, con quien se espera un cruce informal, aunque no hay confirmación de una audiencia bilateral.

Antes de su intervención, el mandatario mantendrá un saludo protocolar con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, un espacio de intercambio con CEOs y directivos de grandes empresas y holdings internacionales.

INVERSIONES, ENERGÍA Y FINANZAS

En sus encuentros con empresarios y banqueros globales, Milei buscará reforzar el mensaje dirigido a los inversores, destacando las oportunidades que ofrece la Argentina en sectores considerados estratégicos por el Gobierno, como la energía y la minería.

Desde la Casa Rosada señalan que el Presidente volverá a presentar a la Argentina como un país que, tras el ajuste, ofrece reglas claras, previsibilidad macroeconómica y condiciones favorables para el desembarco de capitales extranjeros.

CONSEJO DE PAZ Y ENTREVISTAS INTERNACIONALES

En la previa del Foro, el Gobierno confirmó que Milei participará de la ceremonia de firma del Consejo de Paz, un organismo multinacional impulsado por Trump con el objetivo de reducir la influencia diplomática de la Organización de las Naciones Unidas. La decisión refuerza el alineamiento del Presidente con la agenda internacional del líder republicano.

Además, durante su estadía en Davos, el mandatario concederá entrevistas a medios internacionales de referencia, entre ellos la agencia Bloomberg y la revista The Economist, donde profundizará su diagnóstico sobre la economía argentina y el rumbo de su gestión.