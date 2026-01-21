IPS: el 29 de enero empieza el pago de las jubilaciones

lE Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de enero a partir del jueves 29 de este mes.

El cronograma completo es el siguiente:

Jueves 29 de enero: jubilaciones y pensiones a beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Y las pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El viernes 30 de enero el IPS pagará las jubilaciones y pensiones a beneficiarios con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

Según informó el organismo previsional, el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de febrero.

GRATUITOS

Por otra parte, ante distintas consultas recibidas en el IPS, se informó que todos los trámites en el organismo son gratuitos.