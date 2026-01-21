Postergan negociación con choferes de micros

La audiencia para retomar la negociación salarial de los choferes de micros fue reprogramada para el jueves 22 de enero a las 11 y crece la preocupación ante la posibilidad de que, si no se alcanza un acuerdo con las empresas, el gremio convoque a un paro de actividades.

La Secretaría de Trabajo decidió postergar la audiencia virtual entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector, que estaba prevista para ayer, en el marco de la puja por la negociación salarial, que quedó estancada en la última reunión.

El conflicto se profundizó tras el ofrecimiento de un incremento del uno por ciento, propuesta que fue rechazada por el sindicato que conduce Roberto Fernández, cuyos dirigentes calificaron la oferta como una “burla”, al considerarla insuficiente frente al contexto económico actual.

La reprogramación fue informada a través de un comunicado emitido por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). “Sin avances”, expresó Oscar Pedroza, titular de la UTA La Plata, tras confirmarse la suspensión de la reunión.

EL CONFLICTO

Este nuevo retraso administrativo se produce en un escenario de gran tensión, luego del rechazo a la oferta presentada por las cámaras del sector (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) en las reuniones de los pasados 7 y 13 de enero, en las que no se logró alcanzar un acuerdo.

El conflicto tiene como trasfondo una profunda crisis de financiamiento que atraviesa el sistema de transporte. Desde las cámaras empresarias advierten que la situación económica del sector es crítica, con ingresos que no alcanzan para cubrir los costos operativos básicos, en un contexto marcado por tarifas desactualizadas y un fuerte incremento de los gastos.

Los empresarios denuncian un verdadero “ahogo económico”, agravado por la demora en el pago de los subsidios estatales, que consideran clave para el sostenimiento del servicio. De acuerdo con sus propios cálculos, cuatro de cada diez empresas se encuentran hoy en situación de quiebra, lo que compromete seriamente su funcionamiento cotidiano. Según explican, este escenario les impide avanzar en una propuesta salarial superior sin contar con garantías del Ejecutivo nacional.

Desde el sector sindical, la conducción de la UTA se mantiene firme en la defensa de un salario básico de $1.370.000. Los dirigentes remarcaron que no aceptarán demoras en el pago ni un deterioro de las condiciones laborales frente al avance de la inflación, y subrayaron que la paz social está ligada a la actualización de los haberes.