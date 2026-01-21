Huyen con dos bicicletas del interior de una cochera

Una joven de 22 años, que vive en Villa Elisa, denunció que cerca del mediodía del martes salió de su vivienda hacia el sector de la cochera, cuando se llevó una desagradable sorpresa.

Según lo que pudo saberse de fuentes de esa jurisdicción, la chica se percató de que el portón -de aluminio y de tres hojas- estaba abierto y con su cerradura dañada en ese inmueble de calle 1 entre 415 y 419.

Además, citaron los voceros, vio a un juego de llaves de esa abertura perteneciente a dicha abertura.

Pero ese desconcierto mutó a indignación cuando la joven constató que ya no estaban dos bicicletas.

Los informantes precisaron, al respecto, que “uno de estos rodados es de marca MTB Alpina 2.0 y de 21 velocidades y la otra una Shimano BI/RO, rodado 29, que se hallaban apoyadas sobre una pared internas del garaje”.

La mujer “luego cerró el portón y se comunicó con un primo, ya que estaba sola con una hermana. Fueron otros familiares, que colaboraron para la reparación de la cerradura violentada para el robo”. Por el ilícito, no hay detenidos.