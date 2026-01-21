Un policía se fue a trabajar y le saquearon la vivienda

De la inseguridad en La Plata no se salva nadie. Tampoco un joven oficial de la Policía Bonaerense, a quien, mientras estaba prestando servicio, fue víctima de un escruche en su domicilio de Villa Elvira.

Por lo que pudo establecer este diario de fuentes confiables, el damnificado tiene 25 años y pertenece al Grupo de Prevención Motorizada de La Plata. También consignaron pasadas las 6.30 de la mañana de ayer salió de su casa, ubicada en calle 80 bis entre 2 y 3.

Pero mientras desarrollaba su actividad laboral, “fue alertado telefónicamente cerca de las 10 por su madre, que tiene su vivienda en el mismo lote, que un vecino le había avisado de que en la casa de su hijo estaba la puerta abierta y dañada”.

El policía regresó, recorrió su morada y notó que le habían sustraído “un equipo de música portátil, un televisor de 32 pulgadas y una bicicleta de rodado 29”. Se espera identificar a los ladrones con las cámaras de seguridad.