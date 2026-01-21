¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?

Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes
La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo
Kioscos en La Plata; en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
“No quedó una casa sin robar”: Villa Elisa, cercado por el delito
Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana
Súper Cartonazo: se renueva la expectativa con un pozo de $ 2.000.000
Proliferación de ratas y alerta en la Región por enfermedades derivadas
Milei en Davos: defenderá el ajuste y su alineamiento con EE UU
Las particularidades de la agenda que llevará adelante el Presidente en Suiza
Avanza la reforma laboral y la CGT empieza a negociar a dos puntas
Pymes advierten sobre artículos específicos del proyecto oficial
Kicillof, entre los palos a Milei y el armado de una alternativa para 2027
Subsidios energéticos: ponen las condiciones para mantenerlos
VIDEO. Insólito: un subcomisario de la Policía Federal conducía borracho un patrullero en la Ruta 12
La Provincia lanzó planes de facilidades para deudas impositivas
Insólita disputa territorial entre dos distritos peronistas del Conurbano
Fuerte crecimiento anual de las escrituraciones en la Provincia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un grupo de senadores de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para prohibir la circulación de vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense. La iniciativa fue impulsada por los senadores Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, del bloque Unión y Libertad, con el objetivo de mejorar la seguridad de veraneantes y proteger el ambiente costero.
La medida surge tras una serie de accidentes graves durante la temporada de verano en destinos turísticos como Pinamar y Villa Gesell. Entre los casos que motivan esta propuesta está el de un niño de 8 años que resultó gravemente herido al ser embestido por un cuatriciclo en Pinamar. También se registraron choques y vuelcos de vehículos en la arena, que causaron lesiones a veraneantes, lo que reavivó el debate sobre los riesgos de permitir el acceso vehicular en zonas con gran afluencia de personas.
Según el texto del proyecto, la prohibición incluiría autos, motos, cuatriciclos y UTV, y solo se permitiría la circulación en casos de emergencias, tareas de seguridad, mantenimiento o prestación de servicios públicos. La iniciativa además promueve la coordinación entre la provincia y los municipios costeros para adaptar la aplicación de la norma a las características específicas de cada localidad.
Los senadores justifican la propuesta señalando que la convivencia entre vehículos de motor y peatones en las playas genera un riesgo permanente para familias y niños, convirtiendo espacios recreativos en corredores viales peligrosos. También sostienen que el tránsito de vehículos sobre la arena y los médanos acelera la erosión y daña los ecosistemas costeros, afectando la flora y fauna autóctonas y alterando el equilibrio natural que protege la línea de costa frente a fenómenos climáticos extremos.
Los autores del proyecto insisten en que la iniciativa no pretende obstaculizar el turismo, sino garantizar que las playas sigan siendo lugares seguros y agradables para las familias y que su entorno natural pueda preservarse de forma sustentable.
LE PUEDE INTERESAR
Supergripe H3N2: confirman la primera muerte en el país
LE PUEDE INTERESAR
Caída en el turismo: cien mil autos menos a la Costa
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí