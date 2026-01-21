Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Información General |Proyecto de senadores

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
21 de Enero de 2026 | 07:50

Escuchar esta nota

Un grupo de senadores de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para prohibir la circulación de vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense. La iniciativa fue impulsada por los senadores Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, del bloque Unión y Libertad, con el objetivo de mejorar la seguridad de veraneantes y proteger el ambiente costero

La medida surge tras una serie de accidentes graves durante la temporada de verano en destinos turísticos como Pinamar y Villa Gesell. Entre los casos que motivan esta propuesta está el de un niño de 8 años que resultó gravemente herido al ser embestido por un cuatriciclo en Pinamar. También se registraron choques y vuelcos de vehículos en la arena, que causaron lesiones a veraneantes, lo que reavivó el debate sobre los riesgos de permitir el acceso vehicular en zonas con gran afluencia de personas.

Según el texto del proyecto, la prohibición incluiría autos, motos, cuatriciclos y UTV, y solo se permitiría la circulación en casos de emergencias, tareas de seguridad, mantenimiento o prestación de servicios públicos. La iniciativa además promueve la coordinación entre la provincia y los municipios costeros para adaptar la aplicación de la norma a las características específicas de cada localidad. 

Los senadores justifican la propuesta señalando que la convivencia entre vehículos de motor y peatones en las playas genera un riesgo permanente para familias y niños, convirtiendo espacios recreativos en corredores viales peligrosos. También sostienen que el tránsito de vehículos sobre la arena y los médanos acelera la erosión y daña los ecosistemas costeros, afectando la flora y fauna autóctonas y alterando el equilibrio natural que protege la línea de costa frente a fenómenos climáticos extremos.

Los autores del proyecto insisten en que la iniciativa no pretende obstaculizar el turismo, sino garantizar que las playas sigan siendo lugares seguros y agradables para las familias y que su entorno natural pueda preservarse de forma sustentable.

LE PUEDE INTERESAR

Supergripe H3N2: confirman la primera muerte en el país

LE PUEDE INTERESAR

Caída en el turismo: cien mil autos menos a la Costa
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Controlaron el incendio en el depósito de baños químicos en La Plata: gran operativo y vecinos evacuados

"No podemos dormir" y "no queda una casa sin robar": un barrio de La Plata rendido ante el delito

La China Suárez está que explota: Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le manda mensajes

Hay bronca por la designación del árbitro Arasa

“Bomba sanitaria” en el Río de la Plata: dura advertencia por la planta de pretratamiento cloacal

IPS confirmó cuándo cobran jubilados y pensionados bonaerenses

"Llevate otra y...": en el centro de La Plata se hartaron de los "roba ruedas" y los esperan con carteles

El nuevo esquema de subsidios energéticos: publicaron las condiciones para poder mantenerlos
+ Leidas

Hay bronca por la designación del árbitro Arasa

Caída en el turismo: cien mil autos menos a la Costa

Giro en la causa AFA: nuevo juez y crece la polémica

La reacción de Carrió: “Pacto del Gobierno con Massa”

¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía

Juez rechazó millonaria reparación económica

El Lobo se prepara con Errecalde en Estancia Chica

Cuenta con los refuerzos
Últimas noticias de Información General

Supergripe H3N2: confirman la primera muerte en el país

Caída en el turismo: cien mil autos menos a la Costa

Hallan un colmillo fósil de un metro y medio de largo en la costa de Miramar

Una avioneta aterrizó de emergencia en la ruta 56
Deportes
Cuenta con los refuerzos
Para Martínez “hay buenas sensaciones”
El Lobo se prepara con Errecalde en Estancia Chica
Rey Hilfer será el árbitro del debut ante Racing
¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía
Espectáculos
Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro
“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli
Edición agridulce: comienza el primer festival de Sundance sin Robert Redford
Sube la apuesta Netflix insiste para comprar Warner y ofrece pagar en efectivo
La muerte de Adela Gleijer: adiós a una referente del teatro y la tevé
La Ciudad
Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana
Kioscos en La Plata; en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes
La vida en las aulas de Harvard contada por un joven prodigio
Súper Cartonazo: se renueva la expectativa con un pozo de $ 2.000.000
Policiales
Tensión en una iglesia de La Plata: un hombre fue detenido tras intentar matar a un pastor
VIDEO. Insólito: un subcomisario de la Policía Federal conducía borracho un patrullero en la Ruta 12
La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo
“No quedó una casa sin robar”: Villa Elisa, cercado por el delito
Revelan oscuros mensajes en la causa del Senado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla