¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?

Un grupo de senadores de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para prohibir la circulación de vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense. La iniciativa fue impulsada por los senadores Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, del bloque Unión y Libertad, con el objetivo de mejorar la seguridad de veraneantes y proteger el ambiente costero.

La medida surge tras una serie de accidentes graves durante la temporada de verano en destinos turísticos como Pinamar y Villa Gesell. Entre los casos que motivan esta propuesta está el de un niño de 8 años que resultó gravemente herido al ser embestido por un cuatriciclo en Pinamar. También se registraron choques y vuelcos de vehículos en la arena, que causaron lesiones a veraneantes, lo que reavivó el debate sobre los riesgos de permitir el acceso vehicular en zonas con gran afluencia de personas.

Según el texto del proyecto, la prohibición incluiría autos, motos, cuatriciclos y UTV, y solo se permitiría la circulación en casos de emergencias, tareas de seguridad, mantenimiento o prestación de servicios públicos. La iniciativa además promueve la coordinación entre la provincia y los municipios costeros para adaptar la aplicación de la norma a las características específicas de cada localidad.

Los senadores justifican la propuesta señalando que la convivencia entre vehículos de motor y peatones en las playas genera un riesgo permanente para familias y niños, convirtiendo espacios recreativos en corredores viales peligrosos. También sostienen que el tránsito de vehículos sobre la arena y los médanos acelera la erosión y daña los ecosistemas costeros, afectando la flora y fauna autóctonas y alterando el equilibrio natural que protege la línea de costa frente a fenómenos climáticos extremos.

Los autores del proyecto insisten en que la iniciativa no pretende obstaculizar el turismo, sino garantizar que las playas sigan siendo lugares seguros y agradables para las familias y que su entorno natural pueda preservarse de forma sustentable.