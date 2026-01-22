Uruguay habla de “tropezón” que pronto será superado

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, relativizó la decisión del Parlamento Europeo de remitir a la Justicia de la Unión Europea el acuerdo comercial firmado el sábado entre el bloque comunitario y el Mercosur, al calificarla como un “tropezón” que, según aseguró, será superado por ambas partes.

En declaraciones a la prensa en Montevideo, Lubetkin sostuvo que el gobierno uruguayo mantendrá contactos con las máximas autoridades europeas en los próximos días para conocer con precisión el alcance jurídico y político de la decisión. En ese marco, se mostró confiado en que el proceso judicial no alterará el resultado final. “Basado en antecedentes de casos similares, creemos que finalmente el Tribunal de Justicia ratificará lo que se firmó el sábado en Paraguay”, afirmó.

El jefe de la diplomacia uruguaya remarcó además que este episodio no debe interpretarse como un retroceso estructural del acuerdo, sino como una instancia institucional propia del funcionamiento europeo.