Brasil busca que el vínculo sea ratificado lo antes posible

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
El gobierno de Brasil dijo que seguirá trabajando para “acelerar” la ratificación del acuerdo firmado por la Unión Europea con el Mercosur, luego de que el Parlamento Europeo remitiera el texto a la justicia comunitaria.
La medida de la Eurocámara, pocos días después de la firma de este acuerdo entre los 27 Estados miembros de la UE y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, puede frenar la creación de una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.
“El gobierno brasileño da toda la prioridad a la ratificación del acuerdo UE-Mercosur y seguirá trabajando para acelerar sus trámites internos de aprobación”, dijo la cancillería.
Añadió que Brasil busca garantizar que “todas las condiciones para su plena entrada en vigor sean cumplidas con la máxima celeridad posible”.
El acuerdo comercial debe ser ratificado por el Parlamento Europeo. Aunque la decisión de la Eurocámara demorará ese proceso, la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, puede decidir implementarlo de forma provisional y parcialmente.
