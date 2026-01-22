Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
Milei habló de la apertura comercial, de China y tuvo una dura frase contra Lula
El Presidente se refirió también a la situación del gendarme argentino detenido en Venezuela
El Presidente se refirió también a la situación del gendarme argentino detenido en Venezuela
El presidente Javier Milei se mostró optimista por las negociaciones que emprende Estados Unidos por los presos políticos argentinos en Venezuela, confesó que mantiene la esperanza por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, se refirió a la apertura comercial de la Argentina y tuvo una dura frase contra su par de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva.
“Estamos particularmente preocupados por la situación de Nahuel Gallo, pero, en la medida en la que vemos cómo evoluciona positivamente la situación, tenemos esperanza de que Nahuel pueda volver a estar con nosotros en la Argentina”, contó en declaraciones a la agencia Bloomberg desde Suiza.
El Gobierno nacional delegó la tarea negociadora a Estados Unidos, país que reclamó en las últimas horas la liberación de los detenidos, en especial, de los argentinos.
Asimismo, el Presidente destacó lo que calificó como “la enorme tarea” de su par de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, en Venezuela y definió a Nicolás Maduro como “narco tirano, dictador, asesino” que se dedicaba a “propagar el terrorismo por toda la Región”.
“Muy adecuado el plan que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos que tiene tres etapas: la primera, estabilización; la reconstrucción y después iniciará la transición hacia la democracia”, describió el libertario y sumó: “No sería posible hacerlo de otra manera a como la están haciendo ahora. El trabajo que está haciendo Estados Unidos es excelente. Está dando resultado. Se están liberando los distintos presos políticos”.
Por su parte, planteó que considera que lo que queda del régimen chavista en Venezuela fracasará y reiteró que los planes de Estados Unidos representan “lo que se puede hacer en este momento”. “Ya habrá lugar, después de la reconstrucción, para la transición democrática y se verá cómo se va a avanzar”, sostuvo.
Desde Suiza, Javier Milei remarcó su aprecio y valoración a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a la que definió como “una amiga y gran defensora de la libertad”, y con quien admitió que mantiene contacto, pero no se privó de reafirmar su alineamiento con Trump. “Al margen del aprecio y la valoración que tengo de María Corina, una amiga y gran defensora de la libertad, pero se necesita que este procedimiento sea exitoso. No sea cosa que por apurarse se terminen retrocediendo”, concluyó.
Por otra parte, insistió en destacar el vínculo comercial de la Argentina con China, y remarcó su alineamiento ideológico con Estados Unidos. “Estados Unidos comercializa con China. Para nosotros es un gran socio comercial e implica un montón de oportunidades para expandir mercados, eso no está en conflicto”, afirmó, y completó: “Cuando llega el momento geopolítico, no hay dudas dónde está Argentina. Estados Unidos no lo tiene”. “Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a China, a Estados Unidos. Quiero una economía abierta y hacer de Argentina un país más abierto”, agregó.
En otro orden, Milei lanzó una filosa frase contra Lula, aunque indicó que mantiene con el mandatario una relación “adulta” para el funcionamiento comercial de ambos países.
“Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda a mis perros, los amo mucho como para insultarlos”, sentenció cuando el periodista de Bloomberg sugirió, a tono de broma, que nombrara a uno de sus perros como el mandatario brasileño.
De inmediato, Milei aclaró que “al margen de eso, tenemos una relación adulta. No es una contienda ideológica de papers. En el medio está la vida de millones de seres humanos”. “Si se fija, seguimos avanzando y le hemos dado mucho impulso adentro del Mercosur para que empiece a ser más dinámico. El mundo actual requiere más velocidad”, sostuvo y remarcó: “Hay que adaptarse, no es una cuestión de lo que le venga bien a los burócratas. Los calienta asientos que cobran toneladas de dólares para no hacer nada”.
Por su parte, el jefe de Estado aseguró que trabaja para “generar resultados” y que hará lo necesario para mejorar el comercio.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA
