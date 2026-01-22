Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Secuestran más de un centenar de motos en La Plata por distintas irregularidades y alcoholemia positiva

Secuestran más de un centenar de motos en La Plata por distintas irregularidades y alcoholemia positiva
22 de Enero de 2026 | 11:18

En el marco de los controles vehiculares que se realizan de manera periódica en distintos puntos del Partido de La plata, en los últimos días se secuestraron 108 moto-vehículos y 3 automóviles por diversas infracciones a la normativa vigente, entre ellas alcoholemias positivas.

Los procedimientos, encabezados por agentes de la Municipalidad de La Plata, tuvieron lugar en zonas estratégicas definidas a partir de información proveniente de mapas delictivos y de siniestralidad vial con el objetivo de prevenir el delito en la modalidad conocida como “motochorros” y reducir los accidentes de tránsito que involucran motocicletas y conductores bajo los efectos del alcohol.

Los controles se ejecutan en tres turnos -mañana, tarde y noche- y de forma rotativa. En esta oportunidad, se llevaron a cabo en 51 entre 30 y 31, 52 entre 139 y 140, 20 entre 131 y 32, 25 entre 32 y 33, 44 y 197, 12 entre 67 y 68, 143 entre 59 y 60 y la intersección de 1 y 60, además de en las plazas Italia y Moreno.

Entre los operativos realizados se destacó la interrupción de una caravana de motos, que derivó en el secuestro de 25 rodados.

Los procedimientos cuentan con la colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que aporta móviles y moto-vehículos para el acompañamiento de los controles y la retención de aquellos que intentan darse a la fuga.

Desde el Municipio se recuerda a los conductores que para evitar el secuestro de sus vehículos deben circular con las unidades en condiciones, la patente visible, la documentación obligatoria en regla y el casco reglamentario para cada uno de los ocupantes, que pueden ser, como máximo, dos.

