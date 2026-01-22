Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?

El fuego no da tregua en los bosques patagónicos: mientras que la expansión se considera "contenida", las llamas siguen trepando por los árboles milenarios y aniquilando un ecosistema de lenta regeneración. Los brigadistas, que se internan en los incendios, aún denominan la situación como "crítica". En este marco, distintos grupos de La Plata se pusieron el traje de la solidaridad para colaborar con elementos de trabajo esenciales con quienes arriesgan su vida y lo dan todo para sofocar las llamas que arrasan con miles de hectáreas de bosques nativos del sur del país.

Por un lado, un grupo de amigos, conformado por sureños radicados en la ciudad y vecinos platenses, decidió unir fuerzas con una red de autoconvocados para poner en marcha una colecta urgente. El objetivo principal es brindar apoyo logístico y sanitario a las familias que perdieron sus pertenencias, a los brigadistas que combaten el fuego en la primera línea y a los animales afectados por el desastre ambiental.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo entre hoy y mañana 23 de enero para acercar sus donaciones a la sede dispuesta en Avenida 51 N° 1088, entre las calles 16 y 17.

El centro de recepción funciona exclusivamente los lunes, miércoles y viernes en la franja horaria de 19:00 a 20:30. Una vez finalizada la campaña, toda la carga será trasladada directamente hacia la localidad de Epuyén, donde el operativo de distribución quedará a cargo de la Escuela N° 9 y el Cuartel de Bomberos local para garantizar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.

La convocatoria hace especial hincapié en la necesidad de herramientas de combate y logística, tales como: palas, machetes, hachas, motosierras, aceite 2T, linternas de cabeza y bidones. También se reciben alimentos no perecederos de primera necesidad, como harina, legumbres, fideos y agua, junto con productos de alto valor calórico destinados al personal de emergencias, entre los que se destacan barritas de cereal, turrones y caramelos ácidos.

En materia de salud y seguridad, se solicitan insumos de primeros auxilios como colirio, Platsul, analgésicos, gasas y alcohol, además de indumentaria específica que incluye borcegos de cuero, ropa ignífuga, guantes y cascos.

La campaña no olvida a la fauna afectada, por lo que también se acopia alimento balanceado, antibióticos y elementos de sujeción como correas y pretales. Esta iniciativa busca canalizar el espíritu solidario de los platenses hacia una región que hoy atraviesa una de sus crisis ambientales más severas.

El grupo que juntó 2000 borcegos

En este caso se trata del grupo Tierra Cósmica que tiene su sede en City Bell. Dicho colectivo consiguió una donación de dos mil borcegos para quienes encarnan esa tarea que, literalmente, les derrite los zapatos.

Las donaciones partieron enteramente de la fábrica de calzado Startex, oriunda de la provincia de San Luis y afincada también en el municipio bonaerense de San Martín.

Desde City Bell, este grupo entabló contacto con una mujer de El Bolsón, quien les relataba cuáles eran las necesidades de los hombres y mujeres que aún trabajan en extinguir el fuego: "lo que más necesitaban era borcegos, porque prácticamente se les estaban derritiendo", sentenció Tobías Coelho, uno de los organizadores de esta colecta. Llegó rápidamente a esa conclusión ya que su informante se lo comunicó mediante un mensaje de voz que él mismo le reenvió a los directivos de Startex, que con idéntica velocidad enviaron 260 cajas repletas de calzado.

En el pico de la catástrofe, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego tenía alrededor de 350 combatientes luchando entre las columnas de humo y el ardor del fuego. Casi el doble de personas lograron acumular las cincuenta brigadas de voluntarios que lograron convocar a un aproximado de 600 personas, que a fuerza de machete y con alpargatas en los pies avanzaron como pudieron también sobre las llamas.

Ahora, desde la localidad platense se avocan a la misión de transportar los calzados a la Comarca Andina, donde el Centro Integrador Comunitario local espera con las puertas abiertas la llegada de estos insumos.

Dicha logística representa un costo de dos millones de pesos en transporte: por eso, Tierra Cósmica inició un colecta solidaria cuyo fin es hacer llegar a los brigadistas este equipamiento básico para desarrollar su patriótica tarea.

Los alias para colaborar con la misión son: borcegos.epuyen (a nombre de Tobías Coelho Rocha) y cicporincendios2026 (titular de la cuenta: Ornela Valeria Tarantino).