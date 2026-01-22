Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad

Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?

Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
22 de Enero de 2026 | 09:11

Escuchar esta nota

El fuego no da tregua en los bosques patagónicos: mientras que la expansión se considera "contenida", las llamas siguen trepando por los árboles milenarios y aniquilando un ecosistema de lenta regeneración. Los brigadistas, que se internan en los incendios, aún denominan la situación como "crítica". En este marco, distintos grupos de La Plata se pusieron el traje de la solidaridad para colaborar con elementos de trabajo esenciales con quienes arriesgan su vida y lo dan todo para sofocar las llamas que arrasan con miles de hectáreas de bosques nativos del sur del país.

Por un lado, un grupo de amigos, conformado por sureños radicados en la ciudad y vecinos platenses, decidió unir fuerzas con una red de autoconvocados para poner en marcha una colecta urgente. El objetivo principal es brindar apoyo logístico y sanitario a las familias que perdieron sus pertenencias, a los brigadistas que combaten el fuego en la primera línea y a los animales afectados por el desastre ambiental.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo entre hoy y mañana 23 de enero para acercar sus donaciones a la sede dispuesta en Avenida 51 N° 1088, entre las calles 16 y 17. 

El centro de recepción funciona exclusivamente los lunes, miércoles y viernes en la franja horaria de 19:00 a 20:30. Una vez finalizada la campaña, toda la carga será trasladada directamente hacia la localidad de Epuyén, donde el operativo de distribución quedará a cargo de la Escuela N° 9 y el Cuartel de Bomberos local para garantizar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.

La convocatoria hace especial hincapié en la necesidad de herramientas de combate y logística, tales como: palas, machetes, hachas, motosierras, aceite 2T, linternas de cabeza y bidones. También se reciben alimentos no perecederos de primera necesidad, como harina, legumbres, fideos y agua, junto con productos de alto valor calórico destinados al personal de emergencias, entre los que se destacan barritas de cereal, turrones y caramelos ácidos.

LE PUEDE INTERESAR

Todos los descuentos de Cuenta DNI de Banco Provincia para este jueves 22 de enero

LE PUEDE INTERESAR

Denuncian corte de luz en un barrio a pasos del Centro en una jornada que promete ser calurosa

En materia de salud y seguridad, se solicitan insumos de primeros auxilios como colirio, Platsul, analgésicos, gasas y alcohol, además de indumentaria específica que incluye borcegos de cuero, ropa ignífuga, guantes y cascos. 

La campaña no olvida a la fauna afectada, por lo que también se acopia alimento balanceado, antibióticos y elementos de sujeción como correas y pretales. Esta iniciativa busca canalizar el espíritu solidario de los platenses hacia una región que hoy atraviesa una de sus crisis ambientales más severas.

El grupo que juntó 2000 borcegos

En este caso se trata del grupo Tierra Cósmica que tiene su sede en City Bell. Dicho colectivo consiguió una donación de dos mil borcegos para quienes encarnan esa tarea que, literalmente, les derrite los zapatos.

Las donaciones partieron enteramente de la fábrica de calzado Startex, oriunda de la provincia de San Luis y afincada también en el municipio bonaerense de San Martín.

Desde City Bell, este grupo entabló contacto con una mujer de El Bolsón, quien les relataba cuáles eran las necesidades de los hombres y mujeres que aún trabajan en extinguir el fuego: "lo que más necesitaban era borcegos, porque prácticamente se les estaban derritiendo", sentenció Tobías Coelho, uno de los organizadores de esta colecta. Llegó rápidamente a esa conclusión ya que su informante se lo comunicó mediante un mensaje de voz que él mismo le reenvió a los directivos de Startex, que con idéntica velocidad enviaron 260 cajas repletas de calzado.

En el pico de la catástrofe, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego tenía alrededor de 350 combatientes luchando entre las columnas de humo y el ardor del fuego. Casi el doble de personas lograron acumular las cincuenta brigadas de voluntarios que lograron convocar a un aproximado de 600 personas, que a fuerza de machete y con alpargatas en los pies avanzaron como pudieron también sobre las llamas.

Ahora, desde la localidad platense se avocan a la misión de transportar los calzados a la Comarca Andina, donde el Centro Integrador Comunitario local espera con las puertas abiertas la llegada de estos insumos. 

Dicha logística representa un costo de dos millones de pesos en transporte: por eso, Tierra Cósmica inició un colecta solidaria cuyo fin es hacer llegar a los brigadistas este equipamiento básico para desarrollar su patriótica tarea.

Los alias para colaborar con la misión son: borcegos.epuyen (a nombre de Tobías Coelho Rocha) y cicporincendios2026 (titular de la cuenta: Ornela Valeria Tarantino).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

VIDEO. Tensión en una marcha de protesta de los empleados de Astillero

FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

Zaniratto define el equipo para el estreno del Lobo

Micros: ofertas de 4 empresas y sólo habrá disputa en dos zonas

El Pincha arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar

Piden mayor vacunación ante la “súper gripe”
Últimas noticias de La Ciudad

Todos los descuentos de Cuenta DNI de Banco Provincia para este jueves 22 de enero

Denuncian corte de luz en un barrio a pasos del Centro en una jornada que promete ser calurosa

Jueves a puro sol, para pileta y con máxima de 31º: cómo sigue el tiempo en La Plata

Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $2.000.000
Deportes
A 10 años de la última comentarista en el fútbol argentino, hay continuidad en el legado de Viviana Vila
¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones
El Pincha arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?
Medina espera resolver el futuro de su carrera
Quinteros probó el once y aún mantiene dudas
Información General
Beneficios del Banco Nación y MODO: el mapa de ahorros para este jueves 22 de enero
Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos
Plantas olvidadas que nutren y curan: el valor oculto que se halla en La Plata
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
Espectáculos
Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: disputa legal tras un reclamo vinculado a su actividad profesional
Cómo ver en vivo el anuncio de las nominaciones de los Premios Oscar 2026: expectativa por "Belén", el drama de Dolores Fonzi
Se separaron Keita Baldé y Simona Guatieri: el matrimonio que no pudo superar la infidelidad con Wanda Nara, los detalles
Más que infidelidades: se filtraron detalles de la separación de Gonzalo Valenzuela y Kika Silva
Flor Vigna vuelve a burlarse de Luciano Castro luego de la crisis con Griselda Siciliani: "Se convirtió en el bolu.. más grande de Argentina"
Policiales
Intriga y nervios en la política de la provincia: peritan los teléfonos de los exempleados del Senado bonaerense
VIDEO. Así, en segundos, motochorros asaltaron a playeros y clientes en una estación de servicio
SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos
Amenazó con matar a su pareja y a su bebé: preso
Tenía 12 años, era ladrón y murió en un tiroteo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla