Nominaciones a los Premios Oscar: cómo le fue a la película argentina "Belén"

La Academia de cine de Hollywood revelaba este jueves las nominaciones a los célebres Premios Óscar, con "Pecadores" y "Una batalla tras otra" como favoritas.

Las candidaturas en las 24 categorías se anunciaban esta mañana en el horario de Argentina en una presentación que podrá seguirse en directo por streaming a través de las redes sociales.

La gran apuesta del país albiceleste era la película "Belén", protagonizada y dirigida por Dolores Fonzi, por lo que en la previa se vivieron momentos de suspenso y muchos cruzaron los dedos para que finalmente el filme sea mencionado entre las nominaciones de la terna "Mejor Película Internacional".

Sin embargo, una vez conocida la nómina, sólo quedó el buen sabor de haber estado entre las 15 preseleccionadas. El hecho de no haber llegado a la última instancia de definición no quita el avance de Fonzi en el mundo de la realización cinematográfica en donde seguramente tiene mucho para dar.

Estas son finalmente las nominadas al Óscar a mejor película internacional de la 98ª edición de los premios que se entregarán el 15 de marzo en Hollywood:

"Un simple accidente" (Francia)

"El agente secreto" (Brasil)

"Valor sentimental" (Noruega)

"Sirat. Trance en el desierto" (España)

"La voz de Hind Rajab" (Túnez)

